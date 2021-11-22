ناجلسمان: عزل 8 لاعبين؟ لا تضخموا الأمور

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 15:32

كتب : عبد الرحمن فوزي

يوليان ناجلسمان - بايرن ميونيخ

طلب جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ من الإعلام عدم تضخيم الأمور بشكل عزل 8 لاعبين من بايرن ميونيخ بعد اخطلاتهم بمصابين بفيروس كورونا وغيابهم عن مواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع دينامو كييف في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا في مباراة ستقام على الملعب الأوليمبي في كييف.

وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا يمكننا ارتكاب خطأ المبالغة في الأمر أكثر من اللازم، أنا مندهش من أننا الفريق الوحيد الذي يحدث فيه ذلك".

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وتابع "الخلافات دائما ما تكون جزء من بايرن ميونيخ والسؤال هو إذا ما كان ينبغي التسامح معها، بطبيعة الحال من المؤسف ظهور بعض الأمور الداخلية".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى تعليق رواتب اللاعبين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكان جوشوا كيميتش والذي لم يحصل على اللقاح قد اخطلت بشخص مصاب بالفيروس مما أدى إلى دخوله عزل صحي.

ويغيب 8 لاعبين من بايرن ميونيخ عن مواجهة دينامو كييف بسبب دخولهم إلى العزل الصحي بسبب اخطلاتهم مع مصابين بفيروس كورونا.

وأضاف ناجلسمان "هناك قواعد واضحة، إذا واجهت شخصا مصابا فيجب أن يخضع الشخص الملقح للحجر الصحي، اللاعبون بخير ويخضعون لاختبارات مستمرة".

وأتم "في خلال سبعة أيام سيخرجون من العزل الصحي بعد إثبات سلبية فحصهم، لا اعتقد أنه سيكون هناك شرخا في المجموعة على المدى الطويل".

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة وبفارق 6 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

بايرن ميونيخ دينامو كييف دوري أبطال أوروبا
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