خبر في الجول - استبعاد إبراهيم نور الدين من كأس العرب بسبب كورونا

علم FilGoal.com أن الحكم المصري إبراهيم نور الدين تم استبعاده من التحكيم في بطولة كأس العرب نهاية هذا الشهر.

وابتعد نور الدين عن البطولة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

الحكم الدولي المصري كان يستعد للسفر إلى الدوحة للمشاركة في البطولة غير أن إيجابية مسحته الأخيرة حرمته من الظهور في كأس العرب.

وكان نور الدين هو الحكم المصري الوحيد الذي اختير لإدارة مباريات في بطولة كأس العرب.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الحكام المصرية تحاول ترشيح حكم جديد ليشارك في البطولة بدلا مع إبراهيم نور الدين.

وتستضيف قطر البطولة في الفترة من 30 نوفمبر الحالي إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا عربيا.