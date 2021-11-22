انتهت في الدوري - بيراميدز (3) - (0) إيسترن كومباني.. فوز ساحق لأصحاب الأرض

تابع مباشرة مباراة بيراميدز وإيسترن كومباني اليوم الإثنين في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق87 نزول أحمد موكشا بدلا من أسامة عزب

ق86 هدف ملغي لفريق إيسترن كومباني بواسطة ستيفان ساي بداعي التسلل

ق82 آخر تبديلات بيراميدز بنزول أحمد أيمن منصور وأحمد توفيق بدلا من أحمد سامي ووليد الكرتي

ق79 تسديدة من محمد عصام لاعب إيسترن كومباني تمر بعيدا عن المرمى

ق77 ثلاثة تبديلات في صفوف بيراميدز بخروج فخر الدين بن يوسف ونبيل دونجا ومحمد حمدي ونزول محمود وادي ومحمود صابر وحسين السيد

ق73 جووووووول إبراهيم عادل يسجل ثالث الأهداف.. ركنية أرسلها محمد حمدي ومهدها وليد الكرتي بالرأس إلى عادل الذي سجل بلمسة واحدة

ق72 تسديدة من إبراهيم عادل على حدود منطقة الجزاء تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

ق65 عرضية من محمد حمدي تصل إلى عمر جابر الذي يسدد بجوار القائم

ق64 تبديلين في صفوف إيسترن كومباني بخروج أحمد متعب ومحمد ناصر مودي ونزول أحمد تمساح وستيفن كوامي

ق61 إصابة أحمد متعب لاعب إيسترن كومباني

ق55 البطاقة الصفراء الأولى في المباراة من نصيب البديل صلاح عاشور لاعب إيسترن كومباني

ق47 جووووووووووووول عبد الله السعيد يسجل الثاني بتسديدة رائعة على حدود المنطقة

ق46 تبديلين في صفوف إيسترن كومباني بخروج عرفة السيد وكريم خميس ونزول صلاح عاشور ومحمد عصام

بداية الشوط الثاني

ق40 عرضية من محمد حمدي وتسديدة من فخر الدين بن يوسف ولكن ترتطم بالقائم الأيمن وتتحول إلى ركلة مرمى

ق36 جوووووووووووول بيراميدز يسجل أول الأهداف.. ركنية يرسلها محمد حمدي ويحولها علي جبر بالرأس في الشباك

ق33 محمد حمدي يسدد من خارج المنطقة وعمرو حسام حارس إيسترن يتصدى

ق 19 عرضية قصيرة من رمضان صبحي يبعدها دفاع إيسترن كومباني

ق 16 بينية تصل إلى فخر الدين بن يوسف ولكن يفشل في السيطرة والتسديد لتخرج الكرة إلى ركلة مرمى

ق 10 استحواذ مستمر من جانب بيراميدز

ق 4 تدخل من أحمد داهش على عبد الله السعيد، وركلة حرة لصالح بيراميدز

بداية المباراة