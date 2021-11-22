الفيل: الأهلي أبلغني أن الأولمبية قدمت استشكالا ضد حكم أحقيتي بالترشح للانتخابات

قال وليد الفيل، الذي قدم أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس الأهلي، إن النادي أبلغه اليوم الإثنين أن اللجنة الأولمبية قدمت استشكالا ضد الحكم الذي منحه الحق في الترشح للانتخابات.

وكتب الفيل عبر حسابه في فيسبوك "لم أكن أعلم أن ترشحي على منصب النائب سوف يفجر كل هذه الإمكانيات والأفكار الخلاقة. فقد فوجئت بعائق جديد يوضع فى طريقي لمنعي من خوض الانتخابات".

وأضاف "أُبلغت اليوم من إدارة النادي أن اللجنة الأولمبية (همشيها اللجنة الأولمبية) قامت بقيد استشكال على الحكم لمنع تنفيذه، وبالتالي عدم إدراج اسمي فى الانتخابات رغم أني لم أختصم اللجنة الأولمبية من قريب أو من بعيد".

واستمر "ورغم أن الاستشكال قد تم رفعه فى نفس يوم صدور الحكم، إلا أنني لم أبلغ به إلا اليوم فقط. وقد قام المستشار القانوني الخاص بي بقيد استشكال معاكس لاستمرار تنفيذ الحكم، وتحدد له جلسة غدا لنظره".

وأردف "أي أن موقفي من خوض الانتخابات سيتحدد غدا، وقبل ساعات قليلة من عقد الجمعية العمومية. أعلم جيدا من يحرك الأمور من وراء ستار، ويريد تشتيتي واستنزاف وقتي ومجهودي في جدل قانوني ومشاكل فرعية تستهلك الوقت وتمنعني عن مجرد تنظيم وعقد لقاء بسيط مع الأعضاء".

وكان طلب الفيل للترشح لمنصب نائب الرئيس قوبل بالرفض قبل أن يحصل على حكم قضائي بأحقيته في دخول الانتخابات.

وإذا استمر الفيل في الانتخابات سينافس خالد مرتجي على منصب نائب الرئيس.

وتجري الانتخابات يومي 25 و26 نوفمبر الجاري.