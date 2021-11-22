ريناتو سانشيز يعلق على اهتمام أرسنال وميلان.. ويكشف سر انهيار انتقاله إلى برشلونة

تحدث ريناتو سانشيز لاعب وسط ليل الفرنسي عن الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى أرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي في الآونة الأخيرة.

وقال سانشيز في تصريحاته لصحيفة ليكيب الفرنسية: "ربما ميلان وأرسنال يهتمان بالتعاقد معي، ولكني لا أعرف".

وأضاف "تحدثت مع وكيلي، وأعرف الأندية التي تتواصل معي ولكن لا يمكنني ذكر الأسماء الآن، ولكني أعرف أني جاهز".

وأوضح لاعب الوسط البرتغالي "إذا أتاني عرضا سأفكر وأجد ما هو أفضل بالنسبة لي".

وكشف سانشيز عن اقترابه من برشلونة في الصيف الماضي، كما أوضح أيضا أسباب فشل الصفقة قائلا: "الكثير من الأندية كانت مهتمة في الصيف، ولكن حين تعرضت للإصابة فهمت أني سأبقى في ليل".

واختتم "كل شيء كان قد تم مع برشلونة بالفعل، وأعتقد أن الصفقة انهارت بسبب الإصابة".

وذكرت جريدة ذا صن أن أرسنال يدرس ضم سانشيز في يناير المقبل لزيادة عناصر خط الوسط في ظل غياب النني وبارتي في بطولة أمم إفريقيا.

يذكر أن سانشيز -24 عاما- انضم إلى ليل قادما من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 20 مليون يورو في صيف 2019.