تجديد عقد ساوثجيت مع منتخب إنجلترا حتى 2024

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 14:08

كتب : FilGoal

إنجلترا - ألمانيا - جاريث ساوثجيت

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تجديد عقد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا ومساعده ستيف هولاند، ليستمر الثنائي حتى 3 سنوات إضافية.

وقال ساوثجيت عقب التجديد: "أنا سعيد باستمراري أنا وستيف في منصبينا. إنه شرف مذهل أن أواصل قيادة هذا الفريق. أود أن أستغل هذه الفرصة وأشكر الإدارة على دعمها واللاعبين على عملهم الرائع".

وأضاف "لدينا فرصة عظيمة أمامنا وأعلم أن الجماهير تشعر بالحماس بشأن هذا الفريق وما يمكن تحقيقه في المستقبل".

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ويكمل ساوثجيت عامه الخامس كمدرب للأسود الثلاثة في نهاية الشهر الجاري، وبموجب هذا العقد سيظل في منصبه حتى ديسمبر 2024.

ويعني هذا العقد أن ساوثجيت سيتولى قيادة إنجلترا في كأس العالم 2022 الذي تم حسم التأهل له بالفعل، ثم في تصفيات يورو 2024 التي ستبدأ في مارس 2023.

يذكر أن المدرب نجح في قيادة الإنجليز إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 والمركز الثالث لدوري الأمم الأوروبية 2019 قبل أن يصل إلى أفضل إنجازات إنجلترا الكروية منذ 55 عاما، بالتأهل إلى نهائي يورو 2020 الذي خسره على يد إيطاليا بركلات الترجيح.

منتخب إنجلترا ساوثجيت
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