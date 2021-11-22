سبورت: برشلونة يفكر في فسخ تعاقده مع أومتيتي

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 13:44

كتب : عبد الرحمن فوزي

صامويل أومتيتي - برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تفكير برشلونة في فسخ التعاقد مع مدافع الفريق صامويل أومتيتي خلال الفترة المقبلة.

يأتي تفكير الإدارة بسبب خروج اللاعب من حسابات تشافي هيرنانديز المدرب الجديد للفريق كما كان الحال مع رونالد كومان المدرب السابق الذي لم يضعه ضمن خططه.

إدارة برشلونة ترى بأن اللاعب أيضا رابته من الرواتب الكبيرة في الفريق ولم يتم التوصل لاتفاق معه لتقليله لذلك فإن أومتيتي يمثل راتب كبير مع صفر أداء رياضي لأن اللاعب لم يشارك منذ بداية الموسم في أي دقيقة.

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ويبحث حاليا النادي عن الوصول لصيغة للتخلص من اللاعب بفسخ تعاقده لتحريره قبل نهاية عقده والذي ينتهي في 2023.

وشارك أومتيتي بعد إجراؤه للعملية الجراحية في الركبة خلال المواسم اللأربعة الأخيرة في 3411 دقيقة فقط، وهي نفس الدقائق التي شارك فيها في موسم 2017-2018 فقط عندما كان أحد أعمدة الفريق المهمة.

أومتيتي كان قد انضم للفريق في 2016 قادما من ليون الفرنسي في صفقة قدرت بـ 25 مليون يورو.

صامويل أومتيتي برشلونة
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