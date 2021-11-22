عبد الفتاح الأغا لـ في الجول: أتمنى وصول مصر لكأس العالم.. ومنتخب سوريا يمر بفترة صعبة

أشاد عبد الفتاح الأغا نجم منتخب سوريا ووادي دجلة السابق، بفكرة إقامة كأس العرب في هذا الوقت.

وشرح الأغا في حديثه لـ FilGoal.com إيجابيات تنظيم البطولة كإعداد للمونديال، وكاختبار قوي للمنتخبات العربية.

وقال الأغا: "إقامة كأس العرب فكرة جيدة على جهات، أولًا إقامتها في قطر وبالتالي هي اختبار تجريبي لكأس العالم من تنظيم وملاعب وإمكانيات".

وأضاف: "كما أنها ستفيد المنتخبات المشاركة لإعادة ترتيب أوراقها قبل استكمال مباريات تصفيات كأس العالم".

وتابع: "من الصعب ترشيح منتخب بعينه للظفر باللقب، ولكن هناك عدة منتخبات من الممكن ترشيحها مثل مصر والجزائر والمغرب والسعودية".

وأشار: "أتمنى أن ينال المنتخب السوري البطولة، ولكن الواقع يقول إنه يمر بمشاكل عديدة قد تبعده عن المنافسة".

وأكمل: "مجموعة سوريا قوية، وأعتقد أنه ممكن الوصول للدور الثاني. أظن تونس ستتأهل في الصدارة، والبطاقة الثانية بين سوريا والإمارات".

وشدد: "لدينا مجموعة لاعبين جيدة وهناك العديد من المحترفين في أوروبا وبلاد أخرى، نحتاج متابعتهم لاختيار الأفضل لتمثيل المنتخب".

وأضاف: "لا أعرف سبب غياب عمر خربين لكنه لاعب مميز وغيابه مؤثر".

وكشف: "أرشح المنتخب المصري بشدة لأنه سيحضر بأغلب لاعبيه الأساسيين من الدوري المحلي، ولن يتأثر بغياب المحترفين".

واعترف: "أتمنى وصول مصر وكل المنتخبات العربية لكأس العالم، أعتقد أن حظوظ مصر قوية".

وأتم: "منتخب مصر يعيش أيامًا جيدة على مستوى الثقة والنتائج الإيجابية والدعم بوجود ألمع النجوم مثل محمد صلاح ومحمد النني".

الأغا (37 عامًا) يمتلك 21 مباراة دولية سابقة بقميص سوريا بين 2004 و2016، سجل خلالها 6 أهداف، وشارك في كأس آسيا 2011 على أرض قطر.

ويمتلك الأغا مسيرة ناجحة في الدوري المصري رفقة وادي دجلة بين 2010 و2015، كما لعب للجونة فترة قصيرة، ولناديي مصر والقناة في الدرجة الثانية.

وتتواجد سوريا في المجموعة الثانية بكأس العرب 2021 رفقة تونس والإمارات العربية المتحدة وموريتانيا.

وسبق لـ سوريا تحقيق المركز الثاني في البطولة 3 مرات سابقة، دون أن تنجح في حصد اللقب.

وحقق منتخب سوريا نتائج سلبية مؤخرا في تصفيات كأس العالم، إذ يحتل المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطتين من تعادلين و4 هزائم دون أي انتصار، وقد فقد عمليًا فرصة التأهل المباشر للمونديال.

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