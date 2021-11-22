بيدري يحصد جائزة الفتى الذهبي

توج الإسباني بيدري لاعب وسط برشلونة بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم "الفتى الذهبي" المقدمة من جريدة توتو سبورت الإيطالية.

وحقق بيدري الجائزة بـ318 نقطة وبفارق 199 نقطة عن جود بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

وأصبح بيدري هو ثاني لاعب من برشلونة يتوج بالجائزة بعد ليونيل ميسي عام 2005.

وخاض بيدري معظم مباريات برشلونة الموسم الماضي، ثم لعب في صفوف منتخب إسبانيا ببطولة يورو 2020 ومنها إلى المنتخب الأولمبي الذي شارك في الأولمبياد لينهي الموسم بالمشاركة في 73 مباراة.

أداء بيدري المذهل الموسم الماضي جعل ناديه يربطه بعقد جديد حتى صيف 2026، وكشف النادي الكتالوني أن الشرط الجزائي في عقد لاعب الوسط سيكون مقابل مليار يورو.

بيدري (18 عاما) انضم من لاس بالماس إلى برشلونة في صيف 2019 مقابل 20 مليون يورو.

الجريدة أعلنت الشهر الماضي قائمة الـ20 لاعبا المرشحين للفوز بجائزة الفتى الذهبي والتي تُمنح للاعبين أقل من 21 عاما والذين يلعبون في أوروبا من قبل الصحفيين الرياضيين.

وجاءت قائمة المرشحين لعام 2021 كالتالي:

كريم أديمي (ريد بول سالزبورج/ ألمانيا)

جود بيلينجهام (بروسيا دورتموند/ إنجلترا)

إدواردو كامفينجا (رين وريال مدريد/ فرنسا)

تشارليز دي كيتيلاري (كلوب بروج/ بلجيكا)

جافي (برشلونة/ إسبانيا)

بريان جيل (إشبيلية/ إسبانيا)

ريان جرافينبيرش (أياكس أمستردام/ هولندا)

ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد/ إنجلترا)

جمال موسيالا (بروسيا دورتموند/ إنجلترا)

بيدري (برشلونة/ إسبانيا)

دانييل مالديني (ميلان/ إيطاليا)

نونو مينديز (سبورتنج لشبونة وباريس سان جيرمان/ البرتغال)

روبرتو بيكولي (أتالانتا/ إيطاليا)

يريمي بينو (فياريال/ إسبانيا)

جيو رينا (بروسيا دورتموند/ أمريكا)

رودريجو (ريال مدريد/ البرازي)

جابرييل ساليبا (نيس ومارسيليا/ أرسنال)

جوريان تيمبر (أياكس أمستردام/ هولندا)

فلوريان ويرتز (باير ليفركوزن/ ألمانيا)

وتعد فرنسا هي أكثر الدول التي توج منها لاعبين بالجائزة بواقع ثلاث مرات.

فيما يعد مانشستر يونايتد هو أكثر نادي ظفر بها ثلاث مرات كذلك.

وكان إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند ومنتخب النرويج هو آخر من ظفر بالجائزة التي بدأت في عام 2003.