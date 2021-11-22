العجوز لـ في الجول: المباراتان المقبلتان عنق زجاجة لـ الإسماعيلي

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 12:46

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الزمالك

يرى أحمد العجوز المدرب العام للإسماعيلي أن المباراتين المقبلتين للفريق تمثلان عن الزجاجة.

وقال العجوز في تصريحات لـ FilGoal.com: "نهدف إلى حصد أول نقاط الإسماعيلي في المسابقة مما يساهم في الخروج باللاعبين من حالة الإحباط التي مروا بها ونعتبرها الأساس في استكمال مشوار الفريق".

وتابع "مباريات الفريق تزداد صعوبتها مهما كان المنافس في ظل ما يحمله من بداية سيئة في مسابقة الدوري والتي تعد الأسوأ في تاريخه".

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وأضاف "نركز على علاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق وننتظر دوافع اللاعبين ورغباتهم لأنها الأساس في الخروح مما يمر به الفريق".

وأتم "ركزنا على رفع معنويات اللاعبين ونثق في قدراتهم في الخروج بالفريق مما يمر به والذي لا يتناسب مع إسمه الكبير".

ويلتقي الإسماعيلي غدا الثلاثاء مع المقاولون العرب على ملعب الأخير في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط بعد تلقي الهزيمة في المباريات الأربع الأولى.

أحمد العجوز الإسماعيلي
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