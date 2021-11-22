مجسم جديد لبطولة كأس العرب

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب يوم الاثنين المجسم الجديد لبطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر البطولة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

الكأس الجديدة تأتي من الذهب الخالص، ونُحت عليها خريطة الوطن العربي واسم البطولة باللغة العربية.

ويتنافس على الكأس الجديدة 16 منتخبا عربيا، قسمت إلى 4 مجموعات.

وتقام البطولة على 6 من ملاعب كأس العالم 2022.

تصميم يعبر عن الهوية العربية 🏆 🏜 📸 صور #كأس_العرب من الذهب الخالص منحوت عليه خريطة الوطن العربي واسم البطولة باللغة العربية pic.twitter.com/qnEkJ3PXvP — FilGoal (@FilGoal) November 22, 2021

يذكر أن المنتخب المصري يتواجد في مجموعة واحدة مع الجزائر والسودان ولبنان.