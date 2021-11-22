مجسم جديد لبطولة كأس العرب

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 12:41

كتب : FilGoal

كأس العرب

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب يوم الاثنين المجسم الجديد لبطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر البطولة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

الكأس الجديدة تأتي من الذهب الخالص، ونُحت عليها خريطة الوطن العربي واسم البطولة باللغة العربية.

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ويتنافس على الكأس الجديدة 16 منتخبا عربيا، قسمت إلى 4 مجموعات.

وتقام البطولة على 6 من ملاعب كأس العالم 2022.

يذكر أن المنتخب المصري يتواجد في مجموعة واحدة مع الجزائر والسودان ولبنان.

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