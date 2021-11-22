علاء حبيل لـ في الجول: أرشح مصر أو الجزائر لحصد كأس العرب.. والبحرين يستطيع المنافسة

رشّح علاء حبيل أسطورة كرة القدم البحرينية، مصر أو الجزائر للفوز بكأس العرب 2021 التي تنطلق على أرض قطر نهاية الشهر الجاري.

وتواصل FilGoal.com مع المهاجم التاريخي للبحرين على هامش البطولة التي تُنظَم لأول مرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال حبيل: "كأس العرب بطولة مفيدة لجميع المنتخبات نظرًا لأنها تجمع بين عرب آسيا وعرب إفريقيا".

وأضاف في حديثه لـ FilGoal.com: "ستسنح فرصة مواجهة منتخبات إفريقية كبيرة مثل مصر والجزائر وتونس والمغرب".

وعن توقعه بشأن البطل: "من الصعب توقع هوية البطل، لأن الحظوظ ستكون متساوية بسبب غياب المحترفين في أوروبا عن منتخباتهم".

واستدرك: "لكني أرشح مصر أو الجزائر للتتويج باللقب".

وتحوّل لمناقشة حظوظ بلاده: "مجموعة البحرين متوازنة وجيدة خصوصا أنها تضم منتخبات خليجية نعرفها جيدا".

وأتم: "هناك تقارب في المستوى بين جميع المنتخبات، البحرين قادر على المنافسة في هذه البطولة".

حبيل (39 عامًا) مثّل منتخب البحرين في عصره الذهبي بين 2003 و2009، وسجل بقميصه 26 هدفًا في 74 مباراة دولية.

وبرز حبيل بشدة في كأس آسيا 2004 وسجل 5 أهداف وقاد البحرين لنصف النهائي، بل كان الأحمر على بُعد خطوة من النهائي لولا الخسارة أمام اليابان 3-4 في لقاء مجنون.

كما برز حبيل في كأس الخليج بنفس العام وقاد البحرين لنصف نهائي البطولة، قبل الخروج بصعوبة أيضًا أمام عُمان بالخسارة 2-3.

وكان البحرين قريبًا من المونديال مرتين في حضور حبيل: في نسخة 2006 لكنها خسرت الملحق بصعوبة أمام ترينداد وتوباجو، وفي 2010 عندما فصلتها ركلة جزاء سيد محمد عدنان الضائعة أمام نيوزيلندا عن العبور إلى جنوب إفريقيا.

وامتلك حبيل مسيرة بارزة مع عدة أندية، مثل الغرافة القطري، والكويت الكويتي، وأم صلال القطري، وحل ثانيًا في التصويت على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2004 خلف الإيراني علي كريمي.

ويتواجد البحرين في المجموعة الأولى بكأس العرب 2021 رفقة قطر، والعراق، وعُمان.

وسبق للبحرين المشاركة 5 مرات في كأس العرب دون أن يحقق إنجاز يُذكَر.

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