عامر حسين: الأندية التي رفضت دوري الدور الواحد تشكو الآن بعد 4 جولات فقط

انتقد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم كثرة التوقفات في الموسم الجاري مما يضغط بشدة جدول مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويتوقف الدوري بدءا من يوم الجمعة بسبب مشاركة منتخب مصر الأول في كأس العرب قطر 2021.

وقال حسين عبر قناة TEN:"الأندية التي رفضت دوري الدور الواحد، الذي اقترحته قبل انطلاق الموسم، بدأت الآن تلمح إلى معاناتها من الإجهاد".

وأضاف متعجبا "أين الإجهاد ولم نخض إلا 4 جولات من الدوري؟ وهذه الأندية لا ينضم لاعبوها لمنتخبات من الأساس".

وصوتت الأندية لصالح بطولة دوري من دورين قبل انطلاق الموسم الجاري ما يعني خوض كل فريق لـ34 جولة.

وسيتوقف الدوري مرة أخرى في يناير بسبب مشاركة الفراعنة في كأس إفريقيا.

ثم في مارس بسبب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.