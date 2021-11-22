عامر حسين: الأندية التي رفضت دوري الدور الواحد تشكو الآن بعد 4 جولات فقط
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 11:35
كتب : FilGoal
انتقد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم كثرة التوقفات في الموسم الجاري مما يضغط بشدة جدول مباريات الدوري المصري الممتاز.
ويتوقف الدوري بدءا من يوم الجمعة بسبب مشاركة منتخب مصر الأول في كأس العرب قطر 2021.
وقال حسين عبر قناة TEN:"الأندية التي رفضت دوري الدور الواحد، الذي اقترحته قبل انطلاق الموسم، بدأت الآن تلمح إلى معاناتها من الإجهاد".
وأضاف متعجبا "أين الإجهاد ولم نخض إلا 4 جولات من الدوري؟ وهذه الأندية لا ينضم لاعبوها لمنتخبات من الأساس".
وصوتت الأندية لصالح بطولة دوري من دورين قبل انطلاق الموسم الجاري ما يعني خوض كل فريق لـ34 جولة.
وسيتوقف الدوري مرة أخرى في يناير بسبب مشاركة الفراعنة في كأس إفريقيا.
ثم في مارس بسبب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.
نرشح لكم
أسامه نبيه: هناك مسؤول في الزمالك ضحى بلاعبين من أجل ابنه التشكيل المتوقع لـ الأهلي - مفاضلة بين ثلاثي لتعويض حمدي فتحي التشكيل المتوقع لـ الزمالك - أوباما بديل بنشرقي.. ومفاضلة في مركز عامر حسين: الأندية التي رفضت دوري الدور الواحد تشكو الآن بعد 4 جولات فقط مواعيد مباريات الإثنين 22 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.. بيراميدز والأهلي والزمالك خالد مرتجي: هذه حقيقة طموحي في منصب النائب وخلافاتي مع العامري فاروق