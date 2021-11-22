التشكيل المتوقع لـ الزمالك - أوباما بديل بنشرقي.. ومفاضلة في مركز

يعود يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك للمشاركة بشكل أساسي أمام البنك الأهلي اليوم الإثنين في ظل غياب أشرف بنشرقي بداعي الإصابة.

ويستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز في لقاء ينطلق الساعة 8 مساء.

ويفاضل المدرب باتريس كارتيرون بين حمزة المثلوثي وحازم إمام لشغل مركز الظهير الأيمن.

والتشكيل المتوقع للزمالك هو:

حارس المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي (حازم إمام) - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد - إمام عاشور

أمامهما: أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم أوباما - مصطفى فتحي

الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط.