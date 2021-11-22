أحمد مجدي: اجتمعت بـ كارتيرون لكنه يرفض وجود مساعد في جهاز الزمالك
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 11:00
كتب : FilGoal
كشف أحمد مجدي لاعب الزمالك السابق اجتماعه بباتريس كارتيرون مدرب الفريق بعد ترشحه للعمل كمدرب مساعد مع الأخير.
وقال مجدي عبر القناة الأولى:"تم ترشيحي للعمل في جهاز كارتيرون".
ثم استدرك "لكنه لا يريد مساعدا".
وأضاف "تحدثت مع حسين لبيب (رئيس الزمالك السابق) ورشحني لأن كل شيء نصيب".
واستمر "جلست مع كارتيرون، لا يريد مساعدا في جهازه".
ولم ينتدب الزمالك مساعدا لمدربه الفرنسي منذ رحيل أسامة نبيه مع نهاية الموسم الماضي.
ويقود كارتيرون فريق الزمالك في ولايته الثانية التي بدأت في فبراير الماضي.
ويستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي اليوم الإثنين في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.
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