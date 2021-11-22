التشكيل المتوقع لـ الأهلي - مفاضلة بين ثلاثي لتعويض حمدي فتحي

يفاضل بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بين ياسر إبراهيم ورامي ربيعة لتعويض غياب حمدي فتحي أمام غزل المحلة بسبب الإيقاف.

ويلتقي الأهلي مع مضيفه غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة والنصف في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وقد يعتمد المدرب الجنوب إفريقي على أكرم توفيق في قلب الدفاع ويدفع بمحمد هاني كظهير أيمن.

والتشكيل المتوقع للأهلي هو:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: بدر بانون - (رامي ربيعة أو ياسر إبراهيم) - أيمن أشرف

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أليو ديانج - علي معلول

الهجوم: محمد مجدي "أفشة" - محمد شريف - بيرسي تاو

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.