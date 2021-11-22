مواعيد مباريات الإثنين 22 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.. بيراميدز والأهلي والزمالك
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 10:33
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم الإثنين مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.
ففي الثالثة عصرا يلعب بيراميدز ضد إيسترن كومباني (أون تايم سبورتس 1) ويستضيف سموحة فريق طلائع الجيش (أون تايم سبورتس 3).
ثم في الخامسة والنصف مساء يلعب غزل المحلة ضد الأهلي (أون تايم سبورتس 2).
وفي الثامنة مساء يستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي (أون تايم سبورتس 1) ويلعب الجونة ضد المصري (أون تايم سبورتس 3).
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