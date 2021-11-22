إنزاجي: فزنا على نابولي بكل استحقاق.. والآن أنظارنا تتجه لدوري الأبطال

شدد سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان أن فريقه استحق الفوز على نابولي.

وفاز إنتر على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتر بينهم على ملعب جيوسيبي مياتزا في الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

وقال إنزاجي في تصريحات عبر شبكة دازن عقب المباراة: "لقد كانت مباراة مفتاحية للموسم بالكامل، مثلها مثل مباراة شاختار المقبلة في دوري أبطال أوروبا".

وتابع "كان لدي لاعبين خارج الخدمة وكثير منهم عاد متأخرا من الطريق حول العامل، لم يكن دجيكو يشعر بأنه في أفضل حالاته، وكرويا شعر بوخزة ولذلك قمت باستبداله".

وأردف "كان ليدنا اختبارات على ركلات الجزاء خلال التدريبات، ونفذ كل من بيريزيتش وهاكان ولاوتارو ثلاث ركلات جزاء لكل منهم وسجلوها، لذلك أخربتهم بأن يقرروا من سيسدد فيما بينهم، هاكان في حالة جيدة حاليا واستبدلته لحصوله على بطاقة صفراء فقط".

وأضاف "قلت بالأمس أنني غير قلق على لاوتارو مارتينيز لإنه يلعب بشكل جيد واليوم سجل هدفا رائعا، لذلك أعرف أن هناك لحظات لا تريد فيها الكرة دخول المرمى لكنه ظل هادئا ومركزا ويجب أن يستمر على هذا النحو".

وأتم "يجب أن نستمر على هذا النحو وأن نركز الآن في دوري الأبطال، لأنه مرت سنوات عديدة منذ تأهل إنتر من دور المجموعات لآخر مرة ولدينا فرصة كبيرة لتحقيق ذلك".

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر بنقطتين، وبفارق نقطة عن شيريف تيراسبول صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

فوز إنتر رفع رصيده للنقطة الـ 28 في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف نابولي وميلان أصحاب المركزي الأول والثاني برصيد 32 نقطة لكل منهم.