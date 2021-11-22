تامر مصطفى: رفقا بمصر للمقاصة.. ولا تقارنوننا بالأجيال السابقة

طلب تامر مصطفى مدرب مصر للمقاصة من الجميع أن يتحلوا بالرفق على الفريق من ألا يتم مقارنته بالفرق الأخرى نظرا لاختلاف الإمكانيات ومحاولة نجاح التجربة.

وتعادل مصر للمقاصة مع الاتحاد السكندري بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال مصطفى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "أداء اللاعبين اليوم كان جيدا جدا طوال الـ 90 دقيقة، خبراتنا قليلة جدا و95% من الفريق يلعب في الدوري الممتاز للمرة الأولى".

واستمر "لعبنا اليوم في ظل عدم امتلاكنا للكرة بشكل جيد جدا، وقمنا بتفنيذ التحولات خلف مدافعي الاتحاد، وفي النهاية أنا راضي عن الأداء".

وتابع "كنا نلعب أمام فريق محترم وقوي ومدرب كبير يتميزون بالضغط والرتم العالي، لذلك كنا نحاول تهدئة الرتم قدر المستطاع خصوصا في الشوط الأول، ونبدأ في الشوط الثاني باللعب بشكل طبيعي ونحاول تقسيم المباريات إلى جزئيات".

وشدد "خرجنا من هزيمة في المباراة الماضية ومع قلة خبرتنا لم نكن سنحتمل التعرض لهزيمة أخرى، وتمكنا في الشوط الثاني من إيجاد مساحات كبيرة".

وأكمل "نحن دائما نعمل على اللعب خلف المدافعين ونعتمد على إيتولا على وجه الخصوص، خصوصا عندما تتاح لنا المساحات، وجميع المحترفين متلزمين تكتيكيا بشكل كبير وأنا سعيدا بهم".

وأردف "رفقا بمصر للمقاصة، نحن نقارن الفريق الحالي باللاعبين والأسماء القديمة ولكن هذا غير صحيح تماما، كان لدينا اليوم لاعبين في الملعب مواليد 2001، ولدينا 8 لاعبين من الدرجة الثانية، لذلك لا يجب أن يتم وضعنا في نفس ميزان الفرق الأخرى، لا يجب أن تقارني بالاتحاد أو المصري، أو الإسماعيلي لا على مستوى الميزانية ولا الخبرات ولا أي شيء".

وأضاف "أي نقطة نجمعها نكون سعداء بها، وهدفنا واضح للجميع بالبقاء وهو الدوري الممتاز، وهدفنا استثماريبأن نعمل بأقل الموارد المالية، ولكن لا يعني ذلك ألا يكون لدينا طموح ولا يعني ذلك ألا نفوز أو نجمع النقاط ولا يكون لدينا شكل جيد داخل الملعب".

وأوضح "إذا شاهدت مباراة اليوم وقارنت ما بين قيمة ذلك الاتحاد وقيمة فريقنا أو حتى في المباريات السابقة، لذلك أرجوكم رفقا بنا وبحالتنا لأننا ناس محترمين ومجتهدين، ونحاول العمل بقدر الإمكان وفقا للظروف المتاحة وراضيين بها كل الرضا وأنا سعيد بوجودي في مصر للمقاصة".

وأتم "قلت ذلك خلال خسارتي في المباراة السابقة وخرجت للإشادة باللاعبين، لأن هذا هو التوقيت الذي يجب أن أجمع به شتات اللاعبين لأن خبراتهم قليلة لا يجب أن أقول الأخطاء على الهواء ولا أن أتحدث عن المشاكل، لذلك أقولها مرة أخرى رفقا بمصر للمقاصة لأننا نحتاج إلى نجاح تلك التجربة، لإظهار أننا تمكننا من صنع فريق قوي وجيد ويؤدي مثل الجميع فقط بـ 15 مليون جنيه".

التعادل رفق رصيد مصر للمقاصة إلى النقطة الخامسة في المركز الـ 11، كما ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة الثامنة في المركز السادس