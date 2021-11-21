عبد العاطي: قدمت استقالتي من فاركو بعد مباراة الجونة.. ولهذا أتاني عمرو جمال

أبدى مجدي عبد العاطي مدرب فاركو سعادته بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العاطي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2 "بعد مباراة الجونة تقدمت باستقالتي إلى مجلس الإدارة ولكنهم رفضوا الأمر بصورة قاطعة وطالبوني بنسيان هذا الأمر وعدم قوله مجددا، حيث أكدوا ثقتهم بي إلى نهاية الموسم".

وأضاف "أعمل مع هذه الإدارة منذ عام حين بدأنا في الدرجة الثانية ولم أرَ منهم سوى كل خير ولذلك أردت أن أرفع عنهم الحرج. قيل لي أنه ما دام هناك شرط جزائي يجب أن أنتظر حتى يتم إقالتي، ولكن لا يوجد مثل هذه الأشياء بيني وبين الإدارة".

وكانت الخسارة أمام الجونة هي الثالثة على التوالي في بداية مشوار فاركو في الدوري المصري الممتاز، بعد خسارتين أمام فيوتشر وبيراميدز، ولكن سرعان ما حقق الفريق فوزه الأول على مصر للمقاصة بهدفين دون رد، ثم فاز أخيرا على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.

وعن ذلك قال عبد العاطي: "نتاج عملنا ظهر في آخر مباراتين. الفريق كان بحاجة للوقت. اعتبرت أن المباريات الثلاث الأولى كانت مباريات تدريبية ساعدتنا على اكتساب التجانس والانسجام".

وأوضح "غياب سيف تيري للإصابة أثر علينا سلبا ولكني دائما ما أخبر اللاعبين أني لا أملك تشكيلا أساسيا، بل أريد من الجميع أن يكون جاهزا لأن الكل سيكون له دورا حين أحتاج إليه".

أما عن مهاجمه عمرو جمال قال مدرب فاركو: "عمرو جمال لاعب كبير وكنت أتمنى أن يكون له دور مع منتخب مصر في كأس العرب، ولكن بإذن الله القادم سيكون أفضل بالنسبة له. اليوم وفي المباراة الماضية بذل عمرو جهود غير طبيعية".

وتابع "طالبت عمرو جمال ألا يضغط على نفسه أكثر من اللازم فنحن فريق كامل ولا يجب أن يتحمل هو مسؤولية فوزنا، كل ما عليه أن يقدم دوره وينفذ وظيفته في طريقة اللعب الخاصة بنا وستأتي الأهداف لا محالة طالما أنه يعمل بطريقتنا، ولهذا جاء باتجاهي على الخط بعد هدفه في مباراة المقاصة".

مجدي عبد العاطي المدير الفني لفاركو: صادفنا سوء حظ غير طبيعي وتقدمت باستقالتي لرفع الحرج عن الإدارة .. وكنت أتمنى ضم عمرو جمال للمنتخب #جمهور_الثالثة pic.twitter.com/1bgeL7AdJj — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 21, 2021

يذكر أن فاركو رفع رصيده إلى 6 نقاط وتقدم إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري متجاوزا أزمة البداية.