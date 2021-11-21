عبد العاطي: قدمت استقالتي من فاركو بعد مباراة الجونة.. ولهذا أتاني عمرو جمال

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 23:45

كتب : FilGoal

مجدي عبد العاطي - المدير الفني لفريق فاركو

أبدى مجدي عبد العاطي مدرب فاركو سعادته بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العاطي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2 "بعد مباراة الجونة تقدمت باستقالتي إلى مجلس الإدارة ولكنهم رفضوا الأمر بصورة قاطعة وطالبوني بنسيان هذا الأمر وعدم قوله مجددا، حيث أكدوا ثقتهم بي إلى نهاية الموسم".

وأضاف "أعمل مع هذه الإدارة منذ عام حين بدأنا في الدرجة الثانية ولم أرَ منهم سوى كل خير ولذلك أردت أن أرفع عنهم الحرج. قيل لي أنه ما دام هناك شرط جزائي يجب أن أنتظر حتى يتم إقالتي، ولكن لا يوجد مثل هذه الأشياء بيني وبين الإدارة".

أخبار متعلقة
مؤتمر هشام شعبان: الملعب كان بركة مياة.. وسيراميكا كافح حتى النهاية أمام فاركو بعد خطأ قاتل.. فاركو ينتصر ويلحق بـ سيراميكا كليوباترا الخسارة الأولى فاركو: اشتباه في إصابة سيف تيري بقطع بالرباط الصليبي فاركو يهزم مصر للمقاصة ويحقق انتصاره الأول في الدوري المصري

وكانت الخسارة أمام الجونة هي الثالثة على التوالي في بداية مشوار فاركو في الدوري المصري الممتاز، بعد خسارتين أمام فيوتشر وبيراميدز، ولكن سرعان ما حقق الفريق فوزه الأول على مصر للمقاصة بهدفين دون رد، ثم فاز أخيرا على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.

وعن ذلك قال عبد العاطي: "نتاج عملنا ظهر في آخر مباراتين. الفريق كان بحاجة للوقت. اعتبرت أن المباريات الثلاث الأولى كانت مباريات تدريبية ساعدتنا على اكتساب التجانس والانسجام".

وأوضح "غياب سيف تيري للإصابة أثر علينا سلبا ولكني دائما ما أخبر اللاعبين أني لا أملك تشكيلا أساسيا، بل أريد من الجميع أن يكون جاهزا لأن الكل سيكون له دورا حين أحتاج إليه".

أما عن مهاجمه عمرو جمال قال مدرب فاركو: "عمرو جمال لاعب كبير وكنت أتمنى أن يكون له دور مع منتخب مصر في كأس العرب، ولكن بإذن الله القادم سيكون أفضل بالنسبة له. اليوم وفي المباراة الماضية بذل عمرو جهود غير طبيعية".

وتابع "طالبت عمرو جمال ألا يضغط على نفسه أكثر من اللازم فنحن فريق كامل ولا يجب أن يتحمل هو مسؤولية فوزنا، كل ما عليه أن يقدم دوره وينفذ وظيفته في طريقة اللعب الخاصة بنا وستأتي الأهداف لا محالة طالما أنه يعمل بطريقتنا، ولهذا جاء باتجاهي على الخط بعد هدفه في مباراة المقاصة".

يذكر أن فاركو رفع رصيده إلى 6 نقاط وتقدم إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري متجاوزا أزمة البداية.

فاركو مجدي عبد العاطي الدوري المصري
نرشح لكم
وكيل معروف يوسف: إدارة الزمالك لم تلتزم باتفاقنا.. وسنستكمل القضية تامر مصطفى: رفقا بمصر للمقاصة.. ولا تقارنوننا بالأجيال السابقة عبد العاطي: قدمت استقالتي من فاركو بعد مباراة الجونة.. ولهذا أتاني عمرو جمال طارق جبريل: الجهة الإدارية ستفصل في مستقبل اللجنة النفيذية.. وهذه نصيحتي للأعضاء قبل الانتخابات التعادل السلبي يحسم مواجهة مصر للمقاصة ضد الاتحاد الحنفي يدير مواجهة المحلة ضد الأهلي.. وعاشور لمباراة الزمالك أمام البنك الأهلي
أخر الأخبار
وكيل معروف يوسف: إدارة الزمالك لم تلتزم باتفاقنا.. وسنستكمل القضية 2 دقيقة | الدوري المصري
تامر مصطفى: رفقا بمصر للمقاصة.. ولا تقارنوننا بالأجيال السابقة 8 دقيقة | الدوري المصري
عبد العاطي: قدمت استقالتي من فاركو بعد مباراة الجونة.. ولهذا أتاني عمرو جمال 31 دقيقة | الدوري المصري
لاوتارو مارتينيز: أعتذر لجماهير إنتر 41 دقيقة | الدوري الإيطالي
طارق جبريل: الجهة الإدارية ستفصل في مستقبل اللجنة النفيذية.. وهذه نصيحتي للأعضاء قبل الانتخابات 42 دقيقة | الدوري المصري
سباليتي: أوسيمين لا يدخر جهدا وهذه مشكلة.. وكان يسهل توقعنا في الشوط الأول 46 دقيقة | الدوري الإيطالي
كونتي: هزمنا ليدز في نسقه المرتفع.. اللاعبون أظهروا لي قدرتهم على الفوز 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار مصطفى حجي لـ في الجول كاملا ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 3 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال 4 كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022