لاوتارو مارتينيز: أعتذر لجماهير إنتر

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 23:35

كتب : عبد الرحمن فوزي

لاوتارو مارتينيز

أرسل لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان اعتذاره للجماهير بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

وفاز إنتر على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتر بينهم على ملعب جيوسيبي مياتزا في الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

وتمكن مارتينيز من تسجيل الهدف الثالث لإنتتر في الدقيقة الـ 61 بتسديدة أرصية من على حدود منطقة الجزاء.

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وقال مارتينيز في تصريحات لشبكة دازن: "لقد مانت مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا لأنها كانت أمام المتصدر وكنا نستحق المزيد خلال المباريات السابقة، لذلك كان علينا أن نثبت مرة أخرى بأننا على الطريق الصحيح".

وتابع "أحيانا لا تذهب النتائج في الاتجاه الذي نريده، ولكن الفريق كان يلعب بكثافة وشخصية اليوم، وتمكنا من جلب النقاط الثلاث".

وأضاف "أنا اعتذر لأن الأخطاء ممكن أن تحدث، لم أسجل أهداف منذ قرابة الشهر، وكما قلت أنا أحاول دائما العمل من أجل إنتر، ولا يهم إن لم أسجل، ولكن المهم أن يفوز إنتر، هذه هي عائلتي والمشاعر تكون جميلة عندما نفوز".

وشدد "كوريا لعمل بجد، لقد وعدني بصناعة هدف اليوم من أجلي لذلك حاولنا صنع احتفال خاص، أتمنى أن تكونوا قد لاحظتوه".

وأتم "نحن أبطال الدوري ولكن يجب أن نستمر في التطور، يمكننا أن نكون أقوى وأن نمضي قدما في كل مباراة".

فوز إنتر رفع رصيده للنقطة الـ 28 في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف نابولي وميلان أصحاب المركزي الأول والثاني برصيد 32 نقطة لكل منهم.

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