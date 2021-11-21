سباليتي: أوسيمين لا يدخر جهدا وهذه مشكلة.. وكان يسهل توقعنا في الشوط الأول

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 23:30

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - سيموني إنزاجي

أبدى لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي اعتقاده أن الفريق افتقر للإبداع في الشوط الأول، مما تسبب في الهزيمة على يد إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإيطالي.

وقال سباليتي في تصريحاته لـ "دازن" عقب المباراة: "كنا أفضل في الشوط الثاني واتخذنا العديد من الخيارات الشجاعة والتمريرات غير المتوقعة".

وأضاف "في الشوط الأول كان يسهل توقعنا وكنا نلجأ لحلول سهلة بلا شخصية أو إلهام، وهو ما أتاح لإنتر الكثير من المساحات في المرتدات. نحتاج لتنظيم بعض الأشياء ولكن بصورة عامة لعبنا بشكل جيد".

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وعن فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الذي أصيب في وجهه وغادر المباراة، قال سباليتي الذي شوهد يوجه له تعليمات غاضبة قبل الإصابة بدقائق: "إنه لا يدخر جهدا ويتدخل في كل شيء يحدث حوله في الملعب، ولكن يجب عليه اتخاذ الخيارات".

وأوضح "إذا واصل مطاردة الجميع فهو يضطرنا لتعديل شكل الفريق حتى يلحق به وبالتالي يصبح الأمر عبارة عن ركض متواصل من أجل الحفاظ على تماسك الفريق".

وعن إصابته قال سباليتي: "عينه منتفخة ولم يتمكن من الرؤية بها جيدا ولذلك كان بحاجة للفحوصات. أتمنى أنها مجرد كدمة".

وعن لاوتارو مارتينيز الذي سبق له تدريبه، حيث تم التعاقد معه حين كان سباليتي مدربا للنيراتزوري قال: "لاوتارو مارتينيز لاعب رائع. كان بحاجة للوقت حتى يتأقلم والآن هو يثبت أنه البطل الذي كان يراه بداخله منذ البداية".

وأصيب النيجيري خلال التحام هوائي مشترك مع ميلان شكرينيار مدافع إنتر ميلان، وتشير التقارير إلى إمكانية تعرضه لكسر في عظام الوجنة.

يذكر أن نابولي تلقى الهزيمة الأولى في الدوري الإيطالي بعد 12 مباراة (10 انتصارات وتعادلين)، ليستمر في صدارة الدوري بـ32 نقطة بفارق الأهداف عن ميلان وبفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان.

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