حوار مصطفى حجي لـ في الجول كاملا

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 23:05

كتب : حامد وجدي

مصطفى حجي

استضاف FilGoal.com مصطفى حجي أسطورة المغرب قبل انطلاق منافسات كأس العرب لكرة القدم في قطر.

ويستعد منتخب المغرب لمنافسات كأس العرب المقرر انطلاقها في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.

وجاء حوار مصطفى حجي كالآتي:

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هل المغرب قادرة على التأهل لكاس العالم؟

تأهلنا بالفعل للدور النهائي، آمل أننا لن نلعب أمام مصر لأنها ستكون صعبة، نعمل بقوة عامين ونصف مع خليل هليلوزيتش، غيرنا 90% من الفريق الذي لعب كاس الأمم في مصر

المغرب لديه لاعبين أصحاب جودة، أتمنى لو نمتلك لاعبا مثل صلاح، لكن الحمد لله لدينا لاعبين مميزين ونتطلع للتأهل إلى مونديال قطر.

صلاح - ماني - محرز؟

محمد صلاح اليوم هو أفضل لاعب في العالم، ليس لأني أتحدث معكم، ليس لأن الناس يسمعونني أو لأنه مصري، وإن تحدثت مع جزائريين سأقول محرز. اليوم صلاح على القمة ومن بعده البقية، أفضل من ميسي ورونالدو والبقية، اليوم هو الذي يستحق الكرة الذهبية بنسبة 100% بالنسبة لي، ما يقوم به أرفع له القبعة، أنا فخور به لأنه عربي ومسلم، يجعلنا فخورا به كعرب ومسلمين، يستحق الكرة الذهبية اليوم، ليس رونالدو أو ميسي أو نيمار أو مبابي، صلاح هو القائد.

هل فكت مصر عقدة المغرب؟

كل مرة نلعب أمام مصر أنتم تعانون حتى لو كانت ودية، عندما تلعب أمام مصر إنها ليست ودية، تخاف أن تخسر، تفخر بالفوز على مصر، مصر شيء كبير في كرة القدم، إنه دربي كبير، إنه دائما بين العرب مصر والجزائر وتونس دائما مختلفا للاعب كرة القدم، تعاني في كل المباريات لكن بالتحديد أمام مصر تعاني أكثر، لأن مصر كانت أحد أفضل منتخبات إفريقيا لسنوات، لن نقول اليوم إن الفوز على مصر يكون سهلا.

المغاربة في الدوري المصري؟

عندما تلعب أمام مصر إنه دربي كبير وهو حافز كبير للمغاربة اللعب أمام مصر، لأننا نحب مصر ونريد أن نهزمها وأنت تريد الفوز علينا، عندما لعبت مع المنتخب أردت اللعب دوما أمام مصر، إنه شيء يعطيك المزيد، تريد دائما أن تلعب أمام مصر.

ولمعرفة رأيه في المغاربة في الدوري المصري وتقييمه لأداء بنشرقي ووليد الكرتي وبدر بانون ومنافسات كأس العرب تابع باقي الفيديو

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