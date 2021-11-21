سبورت: تشافي يطلب التعاقد مع بونجاح في يناير

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 22:46

كتب : عبد الرحمن فوزي

بغداد بونجاح - الجزائر - زيمبابوي - تصفيات كأس الأمم الإفريقية

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن طلب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة من إدارة الفريق بالتعاقد مع بغداد بونجاح لاعب السد القطري ومنتخب الجزائر خلال شهر يناير لتدعيم خط الهجوم.

وفقا للصحيفة فأن تشافي يرى أن الحل لن يكون فقط من الإدارة الفنية ولكن الفريق يجب أن يتم تدعيمه ببعض العناصر بداية من شهر يناير ومن الإسم الرئيسي في لائحة تشافي لتدعيم خط الهجوم هو بونجاح.

تشافي يرى بأن بونجاح والذي كان مدربه في السد القطري سيكون هو المهاجم المثالي للفترة المقبلة بناء على صفاته الجسدية وصفاته التهديفية، خصوصا مع كونه لاعب دولي مع منتخب الجزائر.

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ومع وضعية أجويرو الغير معروفة وإصابة بريثوايت فأن الفريق سيكون بحاجة ماسة لمهاجم يلعب بشكل أساسي.

بونجاح شارك خلال الموسم الحالي مع السد في تسع مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدف وصناعة ثلاثة أهداف.

وفي حال تعاقد برشلونة مع بونجاح، سيكون المهاجم الحزائري هو الصفقة الثانية لتشافي مع الفريق، بعد التعاقد مع داني ألفيش الظهير الأسبق للفريق والذي سيشارك في المباريات بداية من شهر يناير.

وقاد تشافي برشلونة في مباراته الأولى مع الفريق أمام إسبانيول للفوز بهدف دون مقابل حسن أوضاع الفريق قليلا في الدوري الإسباني.

وتنتظر تشافي مواجهة مصيرية في دوري أبطال أوروبا بعد غدا الثلاثاء أمام بنفيكا والتي ستقام على ملعب كامب نو، وسيتحدد على أساسها بشكل كبير المتاهل لدور الـ 16.

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