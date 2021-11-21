أحمد حمدي يتوج بكأس البطولة الكندية ويتأهل إلى دوري أبطال كونكاكاف
الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 22:26
كتب : FilGoal
توج أحمد حمدي المحترف المصري في صفوف فريق مونتريال الكندي بأولى ألقابه بعد الفوز على تورتنو في نهائي كأس البطولة الكندية.
أحمد حمدي
النادي : مونتريال
وتأهل حمدي رفقة فريقه إلى دوري أبطال كونكاكاف بعد التغلب على تورونتو بهدف دون مقابل.
وخاض أحمد حمدي 90 دقيقة مع فريق مونتريال في النهائي ضد تورنتو.
وأقيمت البطولة بين أندية تمثل 4 دوريات مختلفة هي أندية دوري كيوبيك ودوري أونتاريو ودوري كندا الممتاز والدوري الأمريكي.
ويتأهل حامل لقب البطولة ليمثل كندا في دوري أبطال كونكاكاف 2022.
ويعد تورونتو هو الفريق الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب، يليه مونتريال الذي رفع رصيده إلى 5 ألقاب.
وكان ذلك هو النهائي الخامس الذي يجمع مونتريال مع تورنتو.
مونتريال هو حامل لقب النسخة الأخيرة في 2019، إذ ألغيت نسخة 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.
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