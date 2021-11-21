المصائب لا تأتي فرادى.. ضربة موجعة لـ نابولي ونيجيريا

يواجه نابولي بعض الأخبار السيئة في ليلة خسارته الأولى في الدوري الإيطالي على يد إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للمسابقة.

جاء ذلك بسبب خروج مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين مصابا في الدقيقة 55، عقب اصطدام بالرأس مع ميلان شكرينيار مدافع النيراتزوري.

وشعر أوسيمين بالدوار وظهر الضرر على وجهه خلال خروجه من ملعب جوسيبي مياتزا في شوط المباراة الثاني، حيث رجحت المصادر الإعلامية في إيطاليا إصابته بكسر في عظام الوجنة أسفل العين.

وتم نقل المهاجم البالغ من العمر 21 عاما إلى مستشفى سان رافاييلي لإجراء الفحوصات اللازمة بعد معاناته من مشكلة في الرأس.

ولا يعد أوسيمين حديث العهد بإصابات الرأس، حيث فقد وعيه إثر سقوطه على رأسه داخل الملعب خلال الموسم الماضي، مما تسبب بفقدان ذاكرة مؤقت وغيابه عن الملاعب لبضعة أسابيع، وفقا لبروتوكولات التعامل مع حالات الارتجاج.

وإن تأكدت إصابة اللاعب فإنها قد تهدد مشاركته مع منتخب نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية، حيث تبدأ منافسات البطولة في التاسع من يناير.

يذكر أن أوسيمين هو هداف نابولي هذا الموسم بـ9 أهداف في 13 مباراة بين الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي.