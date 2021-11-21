التعادل السلبي يحسم مواجهة مصر للمقاصة ضد الاتحاد

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 22:08

كتب : FilGoal

المقاصة يتعادل سلبيا أمام الاتحاد السكندري

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة مصر للمقاصة ضد الاتحاد السكندري والتي أقيمت على ملعب الكلية الحربية.

وفشل الفريقان في تسجيل هدف خطف النقاط الثلاثة ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس مؤقتا، بينما مصر للمقاصة رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر.

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بدأ الشوط الأول هادئا من الفريقين في أولى دقائق المباراة وسط محاولات للسيطرة على الكرة في وسط الملعب.

وظهرت الخطورة الأولى في الدقيقة 13 من ركنية للمقاصة نفذها حسام عبد الواحد ولم يتمكن الدفاع من إبعادها ليسددها علي فتحي بجوار القائم الأيسر.

بينما الخطورة الأولى للاتحاد السكندري كانت في الدقيقة 23 عن طريق صبري رحيل من الجهة اليسرى بعد عرضية حولها خالد الغندور رأسية لكن بجوار القائم الأيمن.

وقبل نهاية الشوط الأول سدد خالد الغندور كرة مباغتة مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

ومع بداية الشوط الثاني شارك أحمد عادل ميسي بدلا من فوزي الحناوي في وسط الاتحاد السكندري.

وسدد أتولا جوزيف لاعب المقاصة تسديدة قوية في الدقيقة 49 لكن مرت أعلى مرمى محمد عبد المنصف.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني الأفضل من الأول وكاد سعيد الونش أن يفتتح التسجيل للمقاصة بتسديدة قوية في الدقيقة 59 ولكن مرت بقرب القائم الأيمن.

وأهدر أجوستينيو مابولولو أخطرفرص اللقاء بعرضية متقنة من كريم الديب ولكن رأسية مابولولو المنفرد جاءت قوية أعلى العارضة.

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة بعد فشل كل منهما في تسجيل أية أهداف طوال الـ 90 دقيقة.

ويلعب الاتحاد مباراته المقبلة أمام فاركو ضمن مباريات الجولة السادسة مساء الخميس المقبل.

بينما يحل مصر للمقاصة ضيفا على المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل.

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