أسينسيو: سعداء بالفوز قبل فترة صعبة.. ولا نشعر بأن الحكام تساندنا

نفى ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد شعور لاعبي الفريق بأن الحكام قد تكون تجامل ريال مدريد على حساب الفرق الأخرى.

وفاز ريال مدريد على غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

وسجل أسينسيو الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة الـ 14.

وقال أسينسيو في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "سعيد بمسار المباراة بعد التوقف الدولي، لأنه دائما ما يكون من العصب أن تستعيد الديناميكية ولكننا لعبنا مباراة كبيرة والأهم أننا حصدنا النقاط الثلاث".

وتابع "استقابل الأهداف بعد تسجيلنا؟ علينا أن نحلل ذلك الأمر، بعد أن تقدمنا بهدفين أتيحت لهم فرصة وسجلوا هدفا، تحدثنا في غرفة الملابس وحرجنا في الشوط الثاني بقوة كبيرة وانتهت المباراة بهذه النتيجة وبشكل عام كانت نتيجة جيدا جدا".

وأضاف "هنالك العديد من المباريات القادمة في دوري الأبطال وفي الدوري قبل عطلة الأعياد، ويجب أن نستعد جيدا وسنخوض المباريات أمام خصوم أقوياء ونحن فائزون".

وأتم "اعتقد أن القرارات تتخذ من قبل الحكام ولم نشعر في أي لحظة أن هنالك أي حكم يحكم لصالحنا، فكل شخص يقوم بعمله ونحن نقوم بعملنا".

وكان الحكم قد قرر طرد مونتشو لاعب غرناطة بشكل مباشر بعد تدخل عنيف على فينيسيوس جونيور وهو ما اعترض عليه مدرب الفريق بشده مما تسبب في طرده هو الآخر.

فوز ريال مدريد رفع رصيده للنقطة الـ 30 في صدارة الدوري بفارق نقطتين عن إشبيلية وريال سوسيداد أصحاب المركزي الثاني والثالث.