الحنفي يدير مواجهة المحلة ضد الأهلي.. وعاشور لمباراة الزمالك أمام البنك الأهلي

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 21:18

كتب : FilGoal

محمود عاشور

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غدا الإثنين ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ويدير محمد الحنفي مواجهة غزل المحلة أمام الأهلي والمقامة على ملعب المحلة.

بينما محمود عاشور يدير اللقاء بين الزمالك والبنك الأهلي المقرر إقامته على استاد القاهرة.

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وجاء حكام مباريات الخميس كالآتي:

بيراميدز × الشرقية للدخان (الساعة 3 عصرا)

مصطفى الشهدي (حكم ساحة)، يوسف البساطي وماجد المليجي (حكم مساعد)، أحمد الغندور (حكم رابع)، حسام عزب (حكم فيديو)، محمد عزازي (مساعد حكم فيديو)

سموحة × طلائع الجيش (الساعة 3 عصرا)

محمود البنا (حكم ساحة)، أحمد بكر ومحمد سعيد (حكم مساعد)، مصطفى عثمان (حكم رابع)، عمرو الشناوي (حكم فيديو)، سامي هلهل (مساعد حكم فيديو)

غزل المحلة × الأهلي (الساعة 5:30 مساء)

محمد الحنفي (حكم ساحة)، أحمد حسام وأحمد صلاح (حكم مساعد)، صبحي العمراوي (حكم رابع)، عبد العزيز السيد (حكم فيديو)، إبراهيم محجوب (مساعد حكم فيديو)

الزمالك × البنك الأهلي (الساعة 8 مساء)

محمود عاشور (حكم ساحة)، محمود أبو الرجال وأحمد توفيق (حكم مساعد)، نادر قمر الدولة (حكم رابع)، محمد معروف (حكم فيديو)، شهاب راشد (مساعد حكم فيديو)

الجونة × المصري (الساعة 8 مساء)

محمد الصباحي (حكم ساحة)، مطصفى حسن ومحمد عطا (حكم مساعد)، محمود رشدي (حكم رابع)، محمد عباس قابيل (حكم فيديو)، أحمد عبد الله (مساعد حكم فيديو)

الدوري المصري حكام الجولة الخامسة محمود عاشور محمد الحنفي
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