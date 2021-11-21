الهزيمة الأولى.. إنتر ميلان يسقط نابولي ويقترب من ثنائي الصدارة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 21:10

كتب : FilGoal

إنتر ميلان × نابولي

تغلب إنتر ميلان على ضيفه نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوسيبي مياتزا "سان سيرو" في قمة منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإيطالي.

تقدم بيوتر زيلينسكي لصالح الضيوف في الدقيقة 17، وتعادل هاكان تشالهان أوجلو في الدقيقة 26، ثم تقدم إيفان بيريسيتش لأصحاب الأرض في الدقيقة 44، وعمق لاوتارو مارتينيز التقدم في الدقيقة 61، قبل أن يقلص البديل دريس ميرتينز الفارق في الدقيقة 78.

المباراة شهدت الهزيمة الأولى لفريق نابولي في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد 12 مباراة بلا هزيمة، لتتوقف سلسلته في نفس الجولة التي شهدت توقف سلسلة ميلان ملاحقه على الصدارة أيضا، بالخسارة أمام فيورنتينا 4-3.

أخبار متعلقة
الفوز الأول مع كونتي - توتنام يقلب تأخره أمام ليدز في مباراة الفرص الضائعة حوار سولشاير الوداعي – أعلم ما أنا جيد في فعله.. وحين أرحل يفوز فريقي بالدوري ريال مدريد إلى الصدارة برباعية في غرناطة

بذلك لم يعد هناك أي فريق بلا هزيمة في الدوري الإيطالي، حيث يحتل نابولي الصدارة بـ32 نقطة، بفارق الأهداف عن ميلان، فيما اقترب إنتر منهما رافعا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث.

شوط متقلب

البداية أتت في الدقيقة 8 برأسية من لاوتارو مارتينيز مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 17 سجل بيوتر زيلينسكي أول أهداف نابولي بتسديدة رائعة بعد تمريرة من لورنزو إنسيني.

حاول إنتر التعادل من ركلة حرة وصلت إلى ميلان شكرينيار في الدقيقة 20 ولكن رأسيته مرت بجوار القائم.

الفرصة أتت سريعا بعد لمسة يد ضد كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، حيث أكدت تقنية الفيديو وجود ركلة جزاء للنيراتزوري، سجل منها هاكان تشالهان أوجلو هدف التعادل في الدقيقة 26.

وفشلت محاولات نابولي في استرداد التقدم برأسية من فيكتور أوسيمين في الدقيقة 39 مرت بجوار القائم، ليتلقى الهدف الثاني من إنتر برأسية إيفان بيريسيتش بعد عرضية من تشالهان أوجلو.

إصابة تعمق الأزمة

أصيب أوسيمين في صفوف نابولي ولم يتمكن من إكمال المباراة، ليخرج في الدقيقة 55 بأول تبديلات لوتشيانو سباليتي، ويحل أندريا بيتانيا بدلا منه.

وفي الدقيقة 61 أتى ثالث أهداف إنتر بعد بينية من خواكين كوريا وصلت إلى لاوتارو مارتينيز فأرسلها إلى أقصى يمين الحارس.

أجرى سيموني إنزاجي مدرب نابولي تبديلين في الدقيقة 63 بنزول أرتورو فيدال وإدين دجيكو بدلا من هاكان تشالهان أوجلو وخواكين كوريا.

وفي الدقيقة 75 أجرى كل من الطرفين تبديلين دفعة واحدة، حيث حل دريس ميرتينز وإليف إلماس بدلا من لورنزو إنسيني وهيرفينج لوزانو في نابولي، بينما أتى فيديريكو ديماركو وروبرتو جاليارديني على حساب لاوتارو مارتينيز ونيكولو باريلا.

بارقة الأمل الأخير

أشعل ميرتينز المباراة بعد 3 دقائق من نزوله بهدف تقليص الفارق، بعد تسديدة رائعة من خارج المنطقة نتجت عن خسارة دجيكو للكرة في الدقيقة 78، وبعد دقيقة واحدة اصطدم المهاجم البوسني بالحارس ديفيد أوسبينا واضطر لربط رأسه حتى يكمل المباراة.

واحتسب حكم المباراة 8 دقائق في نهاية الشوط الثاني، تصدى في أولها سمير هاندانوفيتش لتسديدة خطيرة من ماريو روي، فيما أهدر ميرتينز الفرصة الأخيرة في الدقيقة 97 بتسديدة طائشة مرت فوق العارضة.

بذلك يستمر نابولي على صدارة الكالتشيو بـ32 نقطة، بفارق الأهداف عن ميلان، بينما رفع إنتر رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث، مقلصا الفارق بينه وبين ثنائي الصدارة إلى 4 نقاط.

ويخرج إنتر لملاقاة فينيسيا في الجولة القادمة يوم السبت 27 نوفمبر، فيما يحل لاتسيو ضيفا على نابولي يوم الأحد 28 من الشهر ذاته.

إنتر ميلان نابولي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
مورينيو: وعدت فيليكس بحذاء جديد وركض نحوي ليذكرني إنزاجي: فزنا على نابولي بكل استحقاق.. والآن أنظارنا تتجه لدوري الأبطال لاوتارو مارتينيز: أعتذر لجماهير إنتر سباليتي: أوسيمين لا يدخر جهدا وهذه مشكلة.. وكان يسهل توقعنا في الشوط الأول المصائب لا تأتي فرادى.. ضربة موجعة لـ نابولي ونيجيريا الهزيمة الأولى.. إنتر ميلان يسقط نابولي ويقترب من ثنائي الصدارة
أخر الأخبار
قوائم كأس العرب – ثلاثي الدوري المصري يقود اختيارات المغرب النارية 4 دقيقة | كأس العرب 2021
مؤتمر تشافي: مباراة بنفيكا مصيرية.. وهذه حقيقة اهتمام برشلونة بـ بونجاح 32 دقيقة | مصر
إيهاب جلال: الهدف الأول حررنا من الضغوط.. ولم نتوقع تحفظ إيسترن كومباني الكبير ساعة | الدوري المصري
عبد العال: تجربتي مع إيسترن كومباني "مغامرة".. ومن الطبيعي الخسارة أمام فيوتشر وبيراميدز ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - المحلة (1)-(2) الأهلي.. محاولات من الغزل ساعة | الدوري المصري
صدارة مؤقتة بانتظار الأهلي.. بيراميدز يضرب إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل غزل المحلة – باولن فوافي وحميد ماو يواجهان الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومحمد شريف يواجهون غزل المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال