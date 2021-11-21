الهزيمة الأولى.. إنتر ميلان يسقط نابولي ويقترب من ثنائي الصدارة

تغلب إنتر ميلان على ضيفه نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوسيبي مياتزا "سان سيرو" في قمة منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإيطالي.

تقدم بيوتر زيلينسكي لصالح الضيوف في الدقيقة 17، وتعادل هاكان تشالهان أوجلو في الدقيقة 26، ثم تقدم إيفان بيريسيتش لأصحاب الأرض في الدقيقة 44، وعمق لاوتارو مارتينيز التقدم في الدقيقة 61، قبل أن يقلص البديل دريس ميرتينز الفارق في الدقيقة 78.

المباراة شهدت الهزيمة الأولى لفريق نابولي في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد 12 مباراة بلا هزيمة، لتتوقف سلسلته في نفس الجولة التي شهدت توقف سلسلة ميلان ملاحقه على الصدارة أيضا، بالخسارة أمام فيورنتينا 4-3.

بذلك لم يعد هناك أي فريق بلا هزيمة في الدوري الإيطالي، حيث يحتل نابولي الصدارة بـ32 نقطة، بفارق الأهداف عن ميلان، فيما اقترب إنتر منهما رافعا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث.

شوط متقلب

البداية أتت في الدقيقة 8 برأسية من لاوتارو مارتينيز مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 17 سجل بيوتر زيلينسكي أول أهداف نابولي بتسديدة رائعة بعد تمريرة من لورنزو إنسيني.

حاول إنتر التعادل من ركلة حرة وصلت إلى ميلان شكرينيار في الدقيقة 20 ولكن رأسيته مرت بجوار القائم.

الفرصة أتت سريعا بعد لمسة يد ضد كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، حيث أكدت تقنية الفيديو وجود ركلة جزاء للنيراتزوري، سجل منها هاكان تشالهان أوجلو هدف التعادل في الدقيقة 26.

وفشلت محاولات نابولي في استرداد التقدم برأسية من فيكتور أوسيمين في الدقيقة 39 مرت بجوار القائم، ليتلقى الهدف الثاني من إنتر برأسية إيفان بيريسيتش بعد عرضية من تشالهان أوجلو.

إصابة تعمق الأزمة

أصيب أوسيمين في صفوف نابولي ولم يتمكن من إكمال المباراة، ليخرج في الدقيقة 55 بأول تبديلات لوتشيانو سباليتي، ويحل أندريا بيتانيا بدلا منه.

وفي الدقيقة 61 أتى ثالث أهداف إنتر بعد بينية من خواكين كوريا وصلت إلى لاوتارو مارتينيز فأرسلها إلى أقصى يمين الحارس.

أجرى سيموني إنزاجي مدرب نابولي تبديلين في الدقيقة 63 بنزول أرتورو فيدال وإدين دجيكو بدلا من هاكان تشالهان أوجلو وخواكين كوريا.

وفي الدقيقة 75 أجرى كل من الطرفين تبديلين دفعة واحدة، حيث حل دريس ميرتينز وإليف إلماس بدلا من لورنزو إنسيني وهيرفينج لوزانو في نابولي، بينما أتى فيديريكو ديماركو وروبرتو جاليارديني على حساب لاوتارو مارتينيز ونيكولو باريلا.

بارقة الأمل الأخير

أشعل ميرتينز المباراة بعد 3 دقائق من نزوله بهدف تقليص الفارق، بعد تسديدة رائعة من خارج المنطقة نتجت عن خسارة دجيكو للكرة في الدقيقة 78، وبعد دقيقة واحدة اصطدم المهاجم البوسني بالحارس ديفيد أوسبينا واضطر لربط رأسه حتى يكمل المباراة.

واحتسب حكم المباراة 8 دقائق في نهاية الشوط الثاني، تصدى في أولها سمير هاندانوفيتش لتسديدة خطيرة من ماريو روي، فيما أهدر ميرتينز الفرصة الأخيرة في الدقيقة 97 بتسديدة طائشة مرت فوق العارضة.

بذلك يستمر نابولي على صدارة الكالتشيو بـ32 نقطة، بفارق الأهداف عن ميلان، بينما رفع إنتر رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث، مقلصا الفارق بينه وبين ثنائي الصدارة إلى 4 نقاط.

ويخرج إنتر لملاقاة فينيسيا في الجولة القادمة يوم السبت 27 نوفمبر، فيما يحل لاتسيو ضيفا على نابولي يوم الأحد 28 من الشهر ذاته.