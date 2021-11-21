الفوز الأول مع كونتي - توتنام يقلب تأخره أمام ليدز في مباراة الفرص الضائعة

قلب توتنام هوتسبير تأخره أمام ليدز يونايتد هدف لفوز بهدفين ضمن مباريات الأسبوع الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

دخل ليدز يونايتد المباراة منقوصا من خدمات الثنائي رافينيا بسبب المرض ورودريجو بسبب إصابة في القدم لينضما إلى قائمة طويلة من الإصابات.

تقدم ليدز يونايتد أولا عن طريق دانييا جيمس في الدقيقة 44 بعد تمريرة من جاك هاريسون.

توتنام بعد أن اصطدمت كرتا سون وكين بالعارضة، تعادل أخيرا عن طريق هويبيرج بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة لوكاس مورا في الدقيقة 58.

واقتنص سيرجي ريجيلون نقاط المباراة الثلاث لتوتنام بعد متابعة لضربة حرة مباشرة سددها إيريك داير لتصطدم بالقائم وترتد للظهير الإسباني يسكنها الشباك.

مباراة شهدت إضاعة توتنام هوتسبير لأربعة فرص مؤكدة كانت اثنتين منها في القائم والعارضة.

وحقق بذلك أنطونيو كونتي فوزه الأول مع توتنام في الدوري بعد تعادل في المواجهة الأولى أمام إيفرتون.

بهذا الفوز ارتفع رصيد توتنام للنقطة 19 في المركز السابع بينما توقف رصيد ليدز يونايتد عند 11 نقطة في المركز الـ17.