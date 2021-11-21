مصطفى محمد يشارك في هزيمة قاتلة لـ جالاتا سراي من فناربخشة

فاز فنربخشة على جالاتاسراي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب تورك ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري التركي.

سجل كريم أكتوروغلو هدف جالاتاسراي الوحيد، بينما سجل كل من مسعود أوزيل وميجيل كريسبو هدفي فنربخشة.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد كبديل بعد دخوله بدلا منسفيان فيغولي في الدقيقة الـ 83.

تقدم أكتوراوغلو لجالاتاسراي في الدقيقة الـ 16 بالهدف الأول بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من أوليمبيو موروتان لأكتوراوغلو الذي سدد في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 31 تعادل أوزيل لفناربخشه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة الـ 82 طرد مارسيل تيسيراند لاعب فناربخشة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وكاد مصطفى محمد أن يصنع هدف الفوز لجالاتاسراي في الدقيقة الـ 89 بعد أن مرر كرة لزميله تشيشالداو الذي سدد الكرة في القائم.

وفي الدقيقة الـ 94 سجل ميجيل كريسبو هدفا قاتلا لفناربخشة بتسديدة أرضية من الزاوية اليمنى سكنت شباك الحارس موسليرا.

بذلك الفوز ارتفع رصيد فرنبخشة للنقطة الـ 23 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد جالاتاسراي عند النقطة الـ 21 في المركز الثامن.

مصطفى وصل إلى مشاركته رقم 20 مع جالاتاسراي منذ بداية الموسم، وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفا آخر.