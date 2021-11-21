عبد العاطي: النتائج السابقة لم تكن على قدر الأداء.. والمكسب مهم لعودة الثقة

أعرب مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو عن سعادته بالفوز المهم على سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وتغلب فاركو على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل على ملعب الإسكندرية ليحقق فوزه الثاني على التوالي بعد ثلاث هزائم.

وقال مجدي عبد العاطي في المؤتمر الصحفي: "الحمد لله على لافوز والثلاث نقاط بعد ثلاث هزائم".

وأضاف "أدينا مباراة جيدة وفي الشوط الأول كانت لنا الغلبة وأهدرنا ركلة جزاء".

وتابع عبد العاطي "كنا نحتاج إلى ذلك المكسب من أجل عودة الثقة للاعبين كما أصبحنا في مركز مميز في الجدول".

وحقق فاركو فوزه الثاني على التوالي بعد التغلب على مصر للمقاصة بهدفين دون مقابل في المباراة السابقة.

وأضاف المدير الفني لفاركو "الفريق ينقصه اللمسة الأخيرة وسيتم تدارك ذلك في الفترة المقبلة".

وأوضح عبد العاطي "النتائج السابقة لم تكن على قدر الأداء الذي بذله اللاعبين وتنتظرنا مباراة صعبة ضد الاتحاد السكندري".

واختتم مدرب فاركو تصريحاته "من مكاسب اليوم الخروج بشباك نظيفة وتسجيل أحمد شريف أول أهدافه".

ورفع فاركو رصيده إلى 6 نقاط عقب خوض خمس مباريات في مسابقة الدوري.