انتهت في الدوري - مصر للمقاصة (0)-(0) الاتحاد.. نهاية المباراة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 19:54

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - فيوتشر - مابولولو

يستضيف مصر للمقاصة فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل مصر للمقاصة المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بينما الاتحاد سابعا برصيد 7 نقاط.

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نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

انطلاق المباراة

الدوري المصري الاتحاد مصر للمقاصة
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