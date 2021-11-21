بعد خطأ قاتل.. فاركو ينتصر ويلحق بـ سيراميكا كليوباترا الخسارة الأولى

حقق فاركو انتصاره الثاني على التوالي في مسابقة الدوري بعد الفوز بهدف دون مقابل على سيراميكا كليوباترا.

وألحق فاركو الهزيمة الأولى في الدوري بسيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ورفع فاركو رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 8 نقاط في المركز الخامس.

وبدأت المباراة متوازنة من الفريقين قبل أن يجري فاركو تبديلا اضطراريا بخروج عبد الله بكري مدافع الفريق ونزول أحمد عوض بدلا منه في الدقيقة السادسة.

وكان عبد الله بكري قد تعرض للإصابة مما دفع الجهاز الفني بقيادة مجدي عبد العاطي لاستبداله اضطراريا.

وفي الدقيقة 24 كاد سيراميكا كليوباترا أن يفتتح التسجيل بتسديدة رائعة من باسم مرسي ولكن أنقذها محمد صبحي ببراعة.

واعترض لاعبو فاركو في الدقيقة 29 على استئناف اللعب بعد مطالبات بركلة جزاء بسبب لمسة يد ومع توقف الكرة لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو وعاد ليحتسب ركلة الجزاء.

وبعد الانتهاء من علاج عامر أهدر رامي صبري ركلة الجزاء في الدقيقة 34 بعد أن سددها بطريقة بانينكا ولكن علت العارضة.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى سيراميكا كليوباترا تبديلا بنزول شريف دابو بدلا من محمود نبيل.

وفي الدقيقة 64 أجرى فاركو تبديلين بنزول أحمد شريف وكينجسلي سوكاري بدلا من رزقي حمرون ومحمود جهاد.

وبعد أقل من ست دقائق نجح البديل أحمد شريف من خطف الهدف الأول لفاركو بعد استقبال تمريرة أحمد الصغيري وسددها أرضية لم ينجح عامر عامر في الإمساك بالكرة لتدخل الشباك بعد أن مرت من بين قدميه.

وهاجم سيراميكا كليوباترا بقوة بحثا عن هدف التعادل وسط تراجع فاركو لتأمين الفوز.

وفي الدقيقة 91 حول باسم مرسي كرة عرضية برأسية قوية ولكن ارتدت من القائم الأيسر.

ويحل فاركو ضيفا على الاتحاد السكندري مساء الخميس ضمن مباريات الجولة السادسة.

بينما يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الزمالك في نفس الجولة في الرابعة من عصر الخميس.