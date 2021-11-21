ريال مدريد إلى الصدارة برباعية في غرناطة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 19:23

كتب : عبد الرحمن فوزي

ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي - ريال مدريد

فاز ريال مدريد على غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف ريال مدريد كل من ماركو أسينسيو، وناتشو رودريجيز، وفينيسيوس جونيور، وفيرلاند ميندي.

التشكيل

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بدأ كارلو أنشيلوتي المباراة بناتشو في خط الدفاع، بينما قاد فينيسيوس وكريم بنزيما، وأسينسيو خط الهجوم.

بدأ ريال مدريد في تهديد مرمى غرناطة مبكرا بتسديدة سهلة من فينيسيوس جونيور بين أحضان الحارس في الدقيقة الـ 11.

وفي الدقيقة الـ 18 افتتح ماركو أسينسيو التسجيل لريال مدريد بعدما تلقى تمريرة رائعة من توني كروس لينفرد بالمرمى ويسجل في الشباك بنجاح.

وعاد كروس لصناعة الهدف الثاني في الدقيقة الـ 24 من ركلة ركنية نفذت بشكل قصير ليمرر الكرة داخل منطقة الجزاء نحو ناتشو الذي سدد في المرمى.

وكان أسينسيو أن يضيف الهدفا لثالث ولكن سورو مدافع غرناطة تمكن من منع الكرة من تجاوز خط المرمى في اللحظة الأخيرة.

وقلص لويس سواريز الفارق لغرناطة في الدقيقة الـ 34 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها من جسد ناتشو وخادعت كورتوا لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة الـ 39 أنقذ كورتوا هدف التعادل بعد رأسية بالخطأ من كاسيميرو.

وفي الشوط الثاني أضاع بنزيما هدفا مؤكدا بعدما أهدر انفرادا تاما بالحارس.

وفي بعد دقيقة واحدة تحديدا في الدقيقة الـ 55 أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثالث لريال مدريد من عمل جماعي رائع، بدأ بنزيما الكرة بتمريرة رائعة لمودريتش الذي انفرد بالمرمى قبل أن يمرر لفينيسيوس الذي وضعها في الشباك الخاوية.

وتلقى مونتشو لاعب غرناطة بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 68 بعد تدخل عنيف على فينيسيوس جونيور الذي مر من الجهة اليمنى لغرناطة بالكامل.

وفي الدقيقة الـ 75 أنهى ميندي رباعية ريال مدريد مستغلا تمريرة رائعة من كاسميرو لينفرد بالمرمى ويسجل بنجاح.

وتم اختيار توني كروس لاعب ريال مدريد كرجلا للمباراة بعد تقديمه لتمريرتين حاسمتين في الهدف الأول والثاني.

بذلك الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 30 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن إشبيلية وريال سوسيداد أصحاب المركز الثاني والثالث برصيد 28 نقطة لكل منهم.

بينما توقف رصيد غرناطة عند النقطة الـ 11 في المركز الـ 18.

ويستضيف ريال مدريد فريق إشبيلية في المباراة المقبلة على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأحد 28 نوفمبر، بينما سيخرج غرناطة لمواجهة أتلتيك بلباو يوم الجمعة 26 نوفمبر على ملعب سان ماميس.

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