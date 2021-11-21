آس: النهاية.. ميسي لن يعود إلى برشلونة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 18:47

كتب : FilGoal

ميسي - باريس

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة ونجم باريس سان جيرمان الحالي لا يفكر بالعودة إلى ناديه القديم بعد كلمات خوان لابورتا رئيس النادي في تقديم داني ألفيش.

وقال لابورتا في ذلك الوقت: "أنا لا أستبعد عودة ميسي أو (أندريس) إنييستا"، قبل أن يتراجع معترفا بأن عودتهما "كلاعبين" ليست مسألة قابلة للحدوث.

في الإطار ذاته ذكرت صحيفة "سبورت" أن هدف ميسي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان والذهاب إلى كأس العالم في قطر 2022 بحالة بدنية وفنية جيدة.

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"ليو فخور بوجوده هناك ولا يخطط للعودة"، هكذا أغلقت الصحيفة الكتالونية هذا الباب، الذي فتح على مصراعيه بسبب عودة ألفيش إلى برشلونة بعد 5 أعوام من رحيله في 2016، والذي أسدل الستار على 8 سنوات قضاها النجم البرازيلي في برشلونة.

ويعيش ميسي فترة جيدة مع باريس سان جيرمان بعد أن سجل أخيرا هدفه الأول في الدوري الفرنسي في شباك نانت، حيث قال في تصريحاته لـ "أمازون" بعد المباراة: "أنا سعيد بتسجيل الهدف. كان لدينا بعض الفرص ولم نشعر بالخوفي في أي وقت، ولكن النتيجة أتت متأخرة".

وبعد التعادل السلبي مع البرازيل في تصفيات كأس العالم قال ميسي: "الآن حان الوقت لتغيير اتجاه التركيز لأني أريد مواصلة القتال لتحقيق الأهداف التي وضعناها في باريس سان جيرمان".

ونشرت "أس" بالفعل قبل عدة أيام أن عائلة ميسي تأقلمت بالفعل مع الحياة في باريس، حيث بات لديهم منزلا ومدرسة للأبناء، ويشعر ميسي بالسعادة حاليا ولا ينوي الرحيل أبكر من الموعد المخطط له.

ميسي برشلونة
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