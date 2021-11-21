مران الإسماعيلي - تدريبات بدنية ومحاولة إصلاح الأخطاء قبل مواجهة المقاولون

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 18:44

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي

خاص الإسماعيلي مرانه الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري.

ويلتقي الإسماعيلي مع نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الثلاثاء المقبل.

وبدأ المران بتدريبات بدنية علي الملعب الفرعي قبل أن ينتقل الفريق ليكمل تدريباته علي الملعب الرئيسي.

أخبار متعلقة
طارق جبريل لـ في الجول: سنسلم الزمالك إلى الجهة الإدارية التي ستحدد موقف مجلس الإدارة جوارديولا: إيفرتون أتى ليدافع فقط.. وأعرف سترلينج جيدا رودري: المهاجم يسجل 20 هدفا.. أنا أسجل هدفين وأصبح الأسعد

واشتمل المران علي تقسيمة مطولة مع قيام المدرب الأرجنتيني بمحاولة إصلاح بعد الأخطاء التي وقع فيها الفريق في المباريات السابقة.

وخصص الجهاز الفني تدريبات على بعض الجمل التكتيكية داخل الملعب منها التسديدات والكرات العرضية.

وقام بتقسيم اللاعبين لمجموعتين على الملعب الرئيسي والملعب الفرعى تحت قيادة محمد حمص مدرب الفريق.

المران شهد جلسة بين محمد حمص والشاب محمد بيومي بجانب اجتماع بين محمد صلاح أبو جريشة مع أحمد فكري الصغير لاعب الإسماعيلي السابق الذي حضر المران.

كما تابع المران محمود حسن وأشرف خضر عضوا اللجنة الفنية.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الأخير للدوري بعد 4 جولات دون أي رصيد من النقاط.

الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
بعد خطأ قاتل.. فاركو ينتصر ويلحق بـ سيراميكا كليوباترا الخسارة الأولى تشكيل الدوري - تغيير واحد لـ الاتحاد.. وأفيري يقود هجوم المقاصة مران الزمالك - كارتيرون يحفز اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي.. وتخفيف الحمل البدني مران الإسماعيلي - تدريبات بدنية ومحاولة إصلاح الأخطاء قبل مواجهة المقاولون طارق جبريل لـ في الجول: سنسلم الزمالك إلى الجهة الإدارية التي ستحدد موقف مجلس الإدارة قائمة البنك الأهلي - أسامة فيصل يقود الهجوم استعدادا لمواجهة الزمالك
أخر الأخبار
بعد خطأ قاتل.. فاركو ينتصر ويلحق بـ سيراميكا كليوباترا الخسارة الأولى 6 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - تغيير واحد لـ الاتحاد.. وأفيري يقود هجوم المقاصة 24 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد إلى الصدارة برباعية في غرناطة 24 دقيقة | الدوري الإسباني
مران الزمالك - كارتيرون يحفز اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي.. وتخفيف الحمل البدني 27 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إيطاليا - إنتر ميلان (1) - (1) نابولي.. تشالهان أوجلو يعادل النتيجة 47 دقيقة | الدوري الإيطالي
بيان من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بشأن انتهاء مدة تواجدها في النادي 47 دقيقة | منتخب مصر
آس: النهاية.. ميسي لن يعود إلى برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
مران الإسماعيلي - تدريبات بدنية ومحاولة إصلاح الأخطاء قبل مواجهة المقاولون ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 3 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال 4 كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022