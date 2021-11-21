مران الإسماعيلي - تدريبات بدنية ومحاولة إصلاح الأخطاء قبل مواجهة المقاولون

خاص الإسماعيلي مرانه الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري.

ويلتقي الإسماعيلي مع نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الثلاثاء المقبل.

وبدأ المران بتدريبات بدنية علي الملعب الفرعي قبل أن ينتقل الفريق ليكمل تدريباته علي الملعب الرئيسي.

واشتمل المران علي تقسيمة مطولة مع قيام المدرب الأرجنتيني بمحاولة إصلاح بعد الأخطاء التي وقع فيها الفريق في المباريات السابقة.

وخصص الجهاز الفني تدريبات على بعض الجمل التكتيكية داخل الملعب منها التسديدات والكرات العرضية.

وقام بتقسيم اللاعبين لمجموعتين على الملعب الرئيسي والملعب الفرعى تحت قيادة محمد حمص مدرب الفريق.

المران شهد جلسة بين محمد حمص والشاب محمد بيومي بجانب اجتماع بين محمد صلاح أبو جريشة مع أحمد فكري الصغير لاعب الإسماعيلي السابق الذي حضر المران.

كما تابع المران محمود حسن وأشرف خضر عضوا اللجنة الفنية.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الأخير للدوري بعد 4 جولات دون أي رصيد من النقاط.