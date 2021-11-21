طارق جبريل لـ في الجول: سنسلم الزمالك إلى الجهة الإدارية التي ستحدد موقف مجلس الإدارة

كشف طارق جبريل المدير المالي بنادي الزمالك عن تقدم أعضاء اللجنة المكلفة بتسليم النادي إلى الجهة الإدارية غدا الإثنينز

وأوضح جبريل أن الجهة الإدارية هي من ستحدد موقف مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال جبريل في تصريحات لـ FilGoal.com: "يتقدم أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك إلى الجهة الإدارية غدا الإثنين لتسليم النادي".

وأوضح المدير المالي بنادي الزمالك "الإثنين 22 نوفمبر هو موعد نهاية مدة اللجنة المكلفة ومهمتها".

وعن موقف مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة كشف "هذا ما ستحدده الجهة الإدارية بعد تسليم مهمتنا".

وتابع "قد تحدد الجهة الإدارية عودة مجلس إدارة مرتضى منصور يوم 23 نوفمبر لحين تحديد موعد الانتخابات".

وأضاف "كما يمكن أن تحدد الجهة الإدارية تكليف لجنة ثلاثية لإدارة مجلس الزمالك لحين إقامة الانتخابات".

واختتم تصريحاته "ربما يتم اتخاذ قرار آخر بخلاف أول حلين، الأمر في يد الجهة الإدارية".

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي مساء غدا الإثنين ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.