طارق جبريل لـ في الجول: سنسلم الزمالك إلى الجهة الإدارية التي ستحدد موقف مجلس الإدارة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 18:11

كتب : بسام ابو بكر

الإسماعيلي - الزمالك

كشف طارق جبريل المدير المالي بنادي الزمالك عن تقدم أعضاء اللجنة المكلفة بتسليم النادي إلى الجهة الإدارية غدا الإثنينز

وأوضح جبريل أن الجهة الإدارية هي من ستحدد موقف مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال جبريل في تصريحات لـ FilGoal.com: "يتقدم أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك إلى الجهة الإدارية غدا الإثنين لتسليم النادي".

أخبار متعلقة
قائمة البنك الأهلي - أسامة فيصل يقود الهجوم استعدادا لمواجهة الزمالك هل يعود مرتضى؟ سيناريوهان محتملان على طاولة وزارة الرياضة بعد انتهاء فترة لجنة الزمالك.. وموقف الانتخابات المدير الإداري لـ الزمالك: أزمة تجديد بنشرقي ستُحل.. وسنلعب ضد أندرلخت وبازل دروجبا: كارتيرون فرد من عائلتي.. خسر النهائي مع الأهلي ولكنه عاد للفوز مع الزمالك

وأوضح المدير المالي بنادي الزمالك "الإثنين 22 نوفمبر هو موعد نهاية مدة اللجنة المكلفة ومهمتها".

وعن موقف مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة كشف "هذا ما ستحدده الجهة الإدارية بعد تسليم مهمتنا".

وتابع "قد تحدد الجهة الإدارية عودة مجلس إدارة مرتضى منصور يوم 23 نوفمبر لحين تحديد موعد الانتخابات".

وأضاف "كما يمكن أن تحدد الجهة الإدارية تكليف لجنة ثلاثية لإدارة مجلس الزمالك لحين إقامة الانتخابات".

واختتم تصريحاته "ربما يتم اتخاذ قرار آخر بخلاف أول حلين، الأمر في يد الجهة الإدارية".

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي مساء غدا الإثنين ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

الزمالك الجهة الإدارية مجلس الإدارة طارق جبريل اللجنة المكلفة
نرشح لكم
طارق جبريل لـ في الجول: سنسلم الزمالك إلى الجهة الإدارية التي ستحدد موقف مجلس الإدارة قائمة البنك الأهلي - أسامة فيصل يقود الهجوم استعدادا لمواجهة الزمالك استراحة في الدوري - فاركو (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية الشوط الأول قائمة الأهلي – استمرار غياب كهربا وطاهر.. ودخول ربيعة أمام المحلة مران الأهلي – انتظام الشناوي وأشرف وبانون.. وتدريبات قوية للحراس خبر في الجول – الإسماعيلي يستعيد مهاجمه من زامبيا
أخر الأخبار
جوارديولا: إيفرتون أتى ليدافع فقط.. وأعرف سترلينج جيدا 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رودري: المهاجم يسجل 20 هدفا.. أنا أسجل هدفين وأصبح الأسعد 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طارق جبريل لـ في الجول: سنسلم الزمالك إلى الجهة الإدارية التي ستحدد موقف مجلس الإدارة 27 دقيقة | الدوري المصري
أبرز اللاعبين المشاركين في كأس العرب 46 دقيقة | كأس العرب 2021
السباق الثلاثي مستمر.. مانشستر سيتي يتخطى إيفرتون ويستعيد وصافة الدوري الإنجليزي 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة البنك الأهلي - أسامة فيصل يقود الهجوم استعدادا لمواجهة الزمالك 53 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في الدوري - فاركو (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - غرناطة (1) - (3) ريال مدريد.. جووول رائع ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 3 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال 4 كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022