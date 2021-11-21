قائمة البنك الأهلي - أسامة فيصل يقود الهجوم استعدادا لمواجهة الزمالك

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 17:45

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي القائمة التي تستعد لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري ويقود أسامة فيصل الهجوم.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على الزمالك في الثامنة من مساء غدا الإثنين.

وجاءت قائمة البنك الأهلي كالآتي:

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حراسة المرمى: محمود الزنفلي - أحمد السعدني

الدفاع: أحمد ياسين - أمير مدحت - عاصم صلاح - محمد ميدو - محمد دبش - أسامة إبراهيم - إسحاق يعقوبو - أحمد العش - طارق مصيلحي.

الوسط: محمد فتحي - معروف يوسف - أحمد ياسر - محمود السيد - موسى دياوارا - محمد بسيوني - محمود قاعود - شادي رضوان - محمد هلال - أحمد سعيد - محمد حامد.

الهجوم: أسامة فيصل.

ويحتل البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 6 نقاط بفوزين وخسارتين بينما الزمالك في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

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