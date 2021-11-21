انتهت في إسبانيا - غرناطة (1) - (4) ريال مدريد.. الميرينجي إلى الصدارة

يستضيف غرناطة فريق ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 27 نقطة وفي حال فوزه يعود للصدارة، بينما غرناطة في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

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نهاية المباراة

ق88 إنقاذ راائع من تيبو كورتوا من رأسية مولينا

ق75 جوووول فيرلاند ميندي الذي انفرد بالمرمى بعد تمريرة رائعة من كاسميرو

ق 68 بطاقة حمراء لمونتشو لاعب غرناطة لتدخله العنيف على فينيسيوس

ق60 تسديدة قوية من سواريز فوق المرمى

ق55 جووول ثالث لريال مدريد فينيسوس بعد عمل جماعي رائع

ق54 بنزيما يهدر انفرادا تاما بالمرمى

ق47 تسديدة من كارفاخال خارج المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 إتقاذ رائع من حارس غرناطة لتسديدة بنزيما

ق39 كورتوا ينقذ التعادل بنيران صديقة من كاسميرو

ق34 جووول أول لغرناطة بتسديدة من لويس سواريز تغير اتجاهها من ناتشو

ق30 إنقاذ رائع من ألبيرتو سورو مدافع غرناطة من على خط المرمى

ق24 جووول ثاني لريال مدريد ناتشو الذي تلقى تمريرة من كروس داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة في المرمى.

ق18 جوووول أول لريال مدريد أسينسيو يستغل انفراد بالمرمى ويسجل في الشباك

ق11 تسديدة سهلة من فينيسيوس جونيور في يد الحارس

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل