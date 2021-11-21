ريان يسجل في خسارة ألتاي.. وكوكا يشارك خلال فوز كونيا سبور
الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 17:00
كتب : FilGoal
سجل أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي سبور هدفا في خسارة فريقه على يد أضنة دمير سبور بنتيجة 1-3 يوم الأحد.
ريان دخل كبديل مع بداية الشوط الثاني حين كان فريقه متأخرا بهدف.
لم تمر سوى دقيقتين من الشوط الثاني حتى سجل الدولي المصري هدف التعادل.
لكن الفريق الضيف رد بهدفين في الدقيقتين 55 و61 ليضمن الفوز.
وتجمد رصيد ألتاي عند 16 نقطة في المركز الـ11، فيما رفع دمير سبور رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.
وشارك كوكا كبديل في الدقيقة 87 من لقاء فريقه ضد ريزاسبور ضمن الجولة نفسها.
ودخل كوكا حين كان فريقه متقدما بهدفين دون مقابل، وأنهى كونيا المباراة بثلاثية نظيفة.
ورفع كونيا سبور رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن هاتاي سبور الوصيف.
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