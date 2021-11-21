منافس مصر – لاعب سموحة يزين قائمة السودان لـ كأس العرب

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 16:42

كتب : FilGoal

منتخب السودان

أعلن المنتخب السوداني قائمة الفريق النهائية التي تلعب بطولة كأس العرب أواخر هذا الشهر بقطر.

ويتواجد على رأس القائمة أطهر الطاهر لاعب سموحة.

ويغيب سيف تيري لاعب فاركو بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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وجاءت قائمة السودان على النحو التالي:-

حراسة المرمى: علي عبد الله - إسحق آدم - محمد المصطفى.

خط الدفاع: أمير كمال - صلاح نمر - أطهر الطاهر - محمد إبراهيم وضاح - محمد أحمد - وليد حسن - وفارس عبد الله، أحمد آدم "بيبو".

خط الوسط: نصر الدين الشغيل - والي الدين بوجبا - أبو عاقلة عبد الله - صلاح عادل - محمد الرشيد - ضياء الدين محجوب.

خط الهجوم: رمضان عجب - الجزولي نوح - معاذ القوز - محمد عبد الرحمن.

وتتواجد السودان في المجموعة الثالثة للبطولة رفقة مصر الجزائر ولبنان.

ويفتتح منتخب السودان مبارياته بلقاء الجزائر في الأول من ديسمبر المقبل، ثم يواجه مصر يوم 4 ولبنان يوم 7 من الشهر نفسه.

مصر الجزائر السودان لبنان
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