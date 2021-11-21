تشكيل ريال مدريد – تغييران من أنشيلوتي ضد غرناطة

أجرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تغييرين على التشكيل الذي فاز على رايو فايكانو قبل التوقف الدولي، في مواجهة غرناطة في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

ويعود لوكا مودريتش الذي غاب ضد فايكانو بسبب نزلة برد إلى قيادة خط الوسط على حساب إدواردو كامافينجا.

ويدخل ناتشو إلى قلب الدفاع على حساب إيدير ميليتاو.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: ثيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – ديفيد ألابا – ناتشو – فيرلاند ميندي

الوسط: كاسميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – ماركو أسينسيو

الهجوم: كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

البدلاء: أندري لونين – لويس لوبيز – إيدير ميليتاو – خيسوس فاييخو – مارسيلو – لوكا يوفيتش – لوكاس فاسكيز – رودريجو – إيسكو – ماريانو دياز – إدواردو كامافينجا – أنطونيو بلانكو