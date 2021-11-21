بحضور مجاهد ودياب.. وزير الرياضة يجتمع بأمين عام فيفا وسكرتير عام كاف

استقبل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد فاطمة سامورا أمين الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) ،وفيرون موسينجو أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) والوفد المرافق لهما بمقر الوزارة للتباحث حول تكثيف أوجه التعاون المشترك.

وتضمن اللقاء بحسب وزارة الرياضة بحث العديد من أوجه التعاون مع الاتحاد الدولي والإفريقي لكرة القدم، ومناقشة بعض الضوابط والبنود المتضمنة باتفاقية المقر الخاصة بكاف، بالإضافة إلي مناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

أكد وزير الرياضة بحسب الوزارة أن مصر حريصة على توفير كافة أشكال الدعم والرعاية الخاصة بتطوير منظومة كرة القدم الإفريقية لوضعها في مكانتها العالمية في ظل التطور الكبير الذى شهدته البنية الرياضية المصرية والإمكانات الإدارية والفنية واللوجستية والبشرية التي تمتلكها مصر.

ومن جانبهما، وجه سامورا وأومبا الشكر والتقدير لجهود الدولة ودعمها المستمر لمنظومة كرة القدم الإفريقية مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من أوجه التعاون في مجالات أكاديميات ومدارس كرة القدم في ضوء حرص وزير الشباب والرياضة على تذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانات من خلال حرصه على التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في مصر لتكثيف أوجه التعاون المشترك.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية تقديرا للجهود المبذولة في خدمة كرة القدم الإفريقية من كل الأطراف.