قوائم كأس العرب - الهداف التاريخي على رأس قائمة البحرين

أعلن المنتخب البحريني قائمته النهائية التي تشارك في بطولة كأس العرب بقطر نهاية هذا الشهر.

وجاء على رأس القائمة المهاجم المخضرم إسماعيل عبد اللطيف الهداف التاريخي للمنتخب الأحمر.

وينطلق معسكر المنتخب البحرين يوم الأحد قبل السفر إلى قطر يوم الجمعة المقبل استعدادا لملاقاة أصحاب الأرض في لقاء الافتتاح.

وجاء قائمة البحرين على النحو التالي:-

حراسة المرمى: سيد محمد جعفر - سيد شبر علوي - عمار محمد

خط الدفاع: وليد الحيام - راشد الحوطي - أحمد بوغمار - سيد مهدي باقر - أحمد نبيل - سيد رضا عيسى - عباس عياد

خط الوسط: محمد عبد الوهاب - سيد ضياء سعيد - علي مدن - مهدي حميدان - محمد الحردان - عبد الوهاب المالود -كميل الأسود - جاسم الشيخ - عباس العصفور -محمد جاسم مرهون

خط الهجوم: إسماعيل عبداللطيف - محمد سعد الرميحي - مهدي عبدالجبار.

ويتواجد المنتخب البحريني في مجموعة واحدة مع قطر وعمان والعراق.