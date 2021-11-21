بايرن يقرر عزل رباعي الفريق بسبب مخالطة شخص مصاب بكورونا
الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 14:50
كتب : FilGoal
قرر نادي بايرن ميونخ عزل 4 لاعبين من الفريق بسبب مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا.
وأفاد النادي في بيان: "بايرن ميونخ يقرر خضوع الرباعي سيرج جنابري وجمال موسيالا وإريك ماكسيم تشوبو موتينج وميكائيل كويسانسي لحجر صحي بعد مخالطة شخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا".
وكان جوشوا كيميتش قد غاب عن لقاء أوجسبورج يوم الجمعة للسبب نفسه.
كما سيغيب كيميتش عن مباراة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.
الشهر الماضي، تسببت تصريحات كيميتش عن عدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا في جدل واسع بألمانيا.
فقد أعرب البالغ من العمر 26 عاما عن تخوفه بشأن الآثار المحتملة للتطعيم على المدى الطويل، في الوقت نفسه لم يستبعد أن يتلقى التطعيم في المستقبل.
video:1
نرشح لكم
بايرن يقرر عزل رباعي الفريق بسبب مخالطة شخص مصاب بكورونا دورتموند يقترب من الصدارة بثنائية على شتوتجارت في غياب مرموش الخسارة الثانية.. بايرن ميونيخ يسقط في دربي بافاريا على يد أوجسبورج يوليان ناجسلمان.. هل يحافظ على قوة بايرن ميونيخ؟ ناجلزمان يوضح موقف كيميتش بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا مدير شتوتجارت يثير الشكوك حول لحاق مرموش بلقاء دورتموند