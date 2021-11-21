مصدر بـ كاف لـ في الجول: نلجأ لـ فيفا بسبب تضارب لوائح تصفيات كأس العالم حول المباريات الفاصلة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 14:02

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن أزمة منتظرة فيما يخص مباريات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم للقارة الإفريقية.

وتأتي الأزمة بسبب تضارب لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بالتصفيات حول العالم، مع ما نشره الموقع الرسمي لـ كاف قبل عامين.

لائحة فيفا لا تنص على خوض صاحب التصنيف الثاني في التصفيات المكونة من مباراتي ذهاب وإياب، مباراة الإياب خارج أرضه، بل تترك الأمر للقرعة، بينما قال الموقع الرسمي لـ كاف في 28 يوليو 2019 إن الفريق صاحب التصنيف الأول سيخوض مباراة الإياب على أرضه.

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وبالتالي، تقدمت بعض الاتحادات حسبما علم FilGoal.com بطلب لتطبيق ما نشره الموقع الرسمي لـ كاف في 2019، عوضا عن لائحة فيفا، أي خوض الفريق صاحب التصنيف الأعلى مباراة الإياب على ملعبه.

وقال مصدر بـ كاف لـ FilGoal.com: "مسؤولو كاف يفضلون الاستمرار على لائحة فيفا، لأنها الحاكمة للتصفيات منذ البداية".

وأكمل "سنعرض الاقتراح على فيفا، ثم على المكتب التنفيذي يوم 25 نوفمبر، الذي سيكون مزودا برد فيفا آنذاك لاتخاذ قراره".

وأوضح المصدر "مازلنا أيضا ننتظر رد فيفا على إمكانية تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في المرحلة النهائية، وسنعرض رده أيضا على المكتب التنفيذي لاتخاذ قرار نهائي".

وقد تعاني بعض الدول المتأهلة للدور النهائي، في تطبيق التقنية في ملاعبها، مثل مالي والكونغو الديمقراطية.

وتأهلت منتخبات مصر والسنغال والمغرب ومالي والكونغو الديموقراطية وغانا والجزائر ونيجيريا وتونس والكاميرون إلى المرحلة النهائية.

التصنيف الأول بنسبة كبيرة سيضم السنغال والمغرب والجزائر ونيجيريا وتونس، أما التصنيف الثاني سيضم مصر ومالي وغانا والكونغو الديموقراطية والكاميرون.

وتقام مباراتي المرحلة النهائية بين يومي 21 و29 مارس.

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