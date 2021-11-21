بونوتشي: هذا ما أحدث الفارق أمام لاتسيو

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 13:58

كتب : FilGoal

ليوناردو بونوتشي - لاتسيو × يوفنتوس

أوضح ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس أسباب تفوق فريقه على لاتسيو في ملعبه، وشدد على أهمية الفوز.

ثنائية بونوتشي من نقطة الجزاء أنهت مواجهة الجولة 13 من الدوري الإيطالي بفوز السيدة العجوز 2-0.

وقال بونوتشي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "حققنا ثلاث نقاط رائعة، تعاملنا مع المباراة بشكل صحيح وعملنا جميعا بجد من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة وهذا ما أحدث الفارق".

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وأضاف "المباراة الأولى بعد فترة التوقف الدولي ليست سهلة أبدًا، لكننا قدمنا عرضا قويا وحققنا فوزا هاما".

وواصل "نحن يوفنتوس ويجب أن نتأكد من أننا نلعب دائما بمستوى التركيز الذي كان لدينا ضد لاتسيو".

وأكمل "لم نبدأ الموسم بشكل جيد هذا العام لكنني مقتنع بأننا قادرون على القيام بعمل أفضل بكثير".

وأتم "أنا من سجلت الأهداف أمام لاتسيو ولكن المهاجمين قاموا بعمل رائع".

بذلك الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 21 في المركز السادس بفارق الأهداف خلف لاتسيو صاحب المركز الخامس والذي توقف رصيده عند نفس العدد من النقاط.

ليوناردو بونوتشي يوفنتوس لاتسيو
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