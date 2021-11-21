أبرز الغائبين عن كأس العرب

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 13:52

كتب : عمر خالد

أبرز الغائبين عن كأس العرب

أيام قليلة تفصلنا عن تجمع عربي لـ16 منتخبا من المحيط إلى الخليج.

ورغم كبر الحدث هذا العام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكن لكل منتخب أسماء سيتغيب عن البطولة لأسباب مختلفة.

يقدم لكم FilGoal.com أبرز أسماء الغائبين عن بطولة كأس العرب 2021. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة
قوائم كأس العرب - 5 محترفين في قائمة العراق قوائم كأس العرب – السومة يقود سوريا.. وغياب عمر خربين كأس العرب - سلطنة عمان.. بلاد ما وراء علي الحبسي خبر في الجول - بيراميدز يسمح لـ الكرتي بالمشاركة في كأس العرب.. ويرفض التفريط في وادي
كأس العرب محمد صلاح منتخب مصر تونس المغرب الجزائر
نرشح لكم
قوائم كأس العرب - الهداف التاريخي على رأس قائمة البحرين أبرز الغائبين عن كأس العرب منافس مصر – بونجاح وسعيود وبراهيمي على رأس قائمة مدججة لـ الجزائر حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق قوائم كأس العرب - 5 محترفين في قائمة العراق حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي"
أخر الأخبار
قوائم كأس العرب - الهداف التاريخي على رأس قائمة البحرين 7 دقيقة | كأس العرب 2021
سكاي تكشف المدرب الذي يريده رونالدو في مانشستر يونايتد.. والمرشح الأبرز للمنصب 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية – الفريق الأول في مسيرة نادر السيد التدريبية 12 دقيقة | الدرجة الثانية
تشكيل مانشستر سيتي - ستيرلينج وفودين وبالمر يواجهون إيفرتون 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بايرن يقرر عزل رباعي الفريق بسبب مخالطة شخص مصاب بكورونا 39 دقيقة | الدوري الألماني
قائمة الأهلي – استمرار غياب كهربا وطاهر.. ودخول ربيعة أمام المحلة ساعة | الدوري المصري
مصدر بـ كاف لـ في الجول: نلجأ لـ فيفا بسبب تضارب لوائح تصفيات كأس العالم حول المباريات الفاصلة ساعة | تصفيات كأس العالم
بونوتشي: هذا ما أحدث الفارق أمام لاتسيو ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 3 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال 4 كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022