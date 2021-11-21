أبرز الغائبين عن كأس العرب

أيام قليلة تفصلنا عن تجمع عربي لـ16 منتخبا من المحيط إلى الخليج.

ورغم كبر الحدث هذا العام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكن لكل منتخب أسماء سيتغيب عن البطولة لأسباب مختلفة.

يقدم لكم FilGoal.com أبرز أسماء الغائبين عن بطولة كأس العرب 2021. (طالع التفاصيل)