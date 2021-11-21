أبرز الغائبين عن كأس العرب
الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 13:52
كتب : عمر خالد
أيام قليلة تفصلنا عن تجمع عربي لـ16 منتخبا من المحيط إلى الخليج.
ورغم كبر الحدث هذا العام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكن لكل منتخب أسماء سيتغيب عن البطولة لأسباب مختلفة.
يقدم لكم FilGoal.com أبرز أسماء الغائبين عن بطولة كأس العرب 2021. (طالع التفاصيل)
نرشح لكم
قوائم كأس العرب - الهداف التاريخي على رأس قائمة البحرين أبرز الغائبين عن كأس العرب منافس مصر – بونجاح وسعيود وبراهيمي على رأس قائمة مدججة لـ الجزائر حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق قوائم كأس العرب - 5 محترفين في قائمة العراق حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي"